Miley Cyrus tiene los shorts de jean que combinan con todo... Y que todas queremos

Parece que a la cantante pop Miley Cyrus no le importan mucho las temperaturas ya que sus looks en general incluyen shorts de jean. Y aunque la joven tenga un controversial estilo, cuando se trata de elegir outfits casuales demuestra que sabe, y mucho.



Los shorts de jean de Miley Cyrus

Desde que se ha hecho famosa, Miley Cyrus siempre le ha sido fiel a su estilo y a ser ella misma a pesar de todas las cosas. Precisamente, una de los aspectos que ha caracterizado siempre su estilo es ser una chica atrevida y más cuando luce su prenda favorita, los shorts de jean.

Ya sea para un atuendo casual o para combinar con sus amados tacones, siempre han sido sus aliados a la hora de crear un outfit relajado. Como son súper combinables, muchas veces los luce con una de las prendas que a ella más le gusta, las chaquetas, para dar ese toque de estilo único a sus looks.

Asimismo, aunque no lo parezca, Miley tiene una gran afición por los accesorios: ama los collares, anillos y aros. Casi siempre son los que dan la nota en sus outfits. Y en la misma línea se ha mostrado fan de los lentes de sol, los zapatos y ni qué decir de los bolsos.

Un estilo muy particular de Miley Cyrus con shorts de jean. Fuente: Ella Hoy.

Un estilo muy particular: fan del denim

De por sí, el jean o la mezclilla son una de las texturas que no le puede faltar jamás a Miley en su armario. En primer lugar, ama los shorts de jean. Le siguen los pantalones, las chaquetas y todo lo que lleve ese material. ¡Una fan del denim!

Por cierto, entre varios de sus outfits se puede ver que la mayoría son muy relajados y por eso le gusta combinar sus cortos favoritos con ropa ancha, crop tops y básicas.

Miley Cyrus y su look total denim con sus shorts de jeans favoritos. Fuente: Diario Femenino

Rebelde y rompedora

No caben dudas de que Miley Cyrus es fiel a su imagen rebelde y a sus looks rompedores. Sin embargo, no se puede negar que en ocasiones todo lo combina con un estilo más elegante y discreto. Miley Cyrus y sus shorts de jeans combinados con camisa de encaje. Fuente: ELLE.

Por último, ha querido demostrar que es una fan de los shorts de jean y, a la vez, una indomable revolucionaria con este look que se llevó todas las miradas. La combinación es de lo más asombrosa: con una camisa blanca de encaje funcionaron a la perfección.

En su caso, al momento de hablar de sus zapatillas le puso un toque de color al atuendo con unas rosas estampadas y un adorno en el pelo con trenzas de colores.

¿Cuál de todas las combinaciones de Miley Cyrus te ha gustado más? Cuéntanos.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.