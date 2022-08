Horóscopo: así será tu semana del 29 de agosto al 4 de septiembre

Aries: Comienza una semana de iniciaciones energéticas. El mes de septiembre se anuncia muy pro, pero hay que arrancar con los dos pies. Venus estará en este signo complementario hasta el día 10. Por ello, se pueden realizar muchos cambios positivos en la vida privada. Habrá mucha magia que ayuda a hacer todo lo que se desea por los demás. Es necesario cerrar esos tratos económicos y emocionales.



Tauro: Llegan propuestas de trabajo que beneficiarán a todos. Asimismo, hay que tratar de definir estrategias para obtener objetivos. Es una semana de preparación para el ingreso de Venus, tu regente, en el signo de Escorpio. Es maravillosa la sensualidad que ofrece este aspecto astrológico, pero requiere de una dieta previa. Semana para quedarse en casa, comer détox y hacer yoga tántrico. Es muy posible que lo necesites.



Géminis: A tener en cuenta que Marte, el planeta de los inicios y de la acción, se encuentra en Virgo, el signo que marca con la rutina a Géminis. Los inquietos tendrán que replantearse el aburrimiento y para ello el cielo astrológico está proveyendo de una gran sabiduría y paciencia. Es necesario lograr estabilidad antes de que lleguen las emocionantes configuraciones del mes. Por ahora, hay que tener mucho cuidado en no ganarse enemistades.



Cáncer: La semana se iniciará con cierto nerviosismo. Es causado por tensas energías que hay dentro de la familia. Es momento de comunicarte, con la condición de no crear resentimientos. Comienza a manejar esas situaciones difíciles y usa tu encanto para convencer y también recibir cariño de todos. Venus restaurará de apoco la armonía y, si se logra, vendrá un mes de lo más divertido.



Leo: La mejor compañía para la seducción esta semana, será Venus. A no desperdiciar esa energía y conquista. Es momento de armonizar el hogar o cambiar el estilo de algo puntual. El cielo astrológico está confabulando y te apoya para que las ideas y las palabras sean claras y agradables. Hacia el fin de semana hay que tener cuidado con los excesos. Estos pasarán factura en el físico hasta dejar una sensación de arrepentimiento.



Virgo: Septiembre se inicia con el brillo del Sol. Y claro, es el mes del signo y hay que aprovechar esas cualidades que tanto enorgullecen para conquistar un espacio. Todo lo que venga es bien merecido. Hasta el día 10 puedes contar con la ayuda de Venus. Haz todo eso pendiente, logra autonomía, presenta ese proyecto, independízate o busca otro trabajo. Si tienes estos planes, es momento de comunicarlo, pero comunícalos con cuidado a la familia, ya que ellos son la base que sostiene la armonía de tu signo.



Libra: Es una semana que empieza con una etapa de mejoramiento físico acorde al estado emocional. Se sabe que la belleza es parte de tu equipo terrenal. Sin embargo, es el mejor momento del año para darle mucho más brillo antes de que llegue tu cumpleaños. Tu regente, Venus, anda por ahí de cerca transitando feliz por su propio signo. Eso sí, el 10 ingresa al siempre sexi Escorpio y eso te exigirá estar en forma para mucha seducción y más aventura.



Escorpio: La comunicación estará sufriendo interferencias. Es necesario mantener intercambios más claros y no enredarse dando o pidiendo explicaciones. Habrá que prepararse para ser el rey o la reina indiscutible de la seducción porque Venus, la diosa del amor, pronto estará transitando en tu signo. Buscar objetos del deseo, porque nadie escapará de tu mirada. Ojo que los límites estarán allí con Saturno trabajando a todo vapor.



Sagitario: El cielo astrológico confabula y hasta el 10 es posible que algunos sueños pueden llegar a cumplirse. Venus se encuentra transitando por el signo de Libra y eso les aporta el encanto necesario para salir a conquistar clientes y amores. La semana estará repleta de buena onda y el clima de distensión será de lo más natural. Prepara el fuego del amor. Es momento de vivir plenamente en viaje cerca o lejos. En la playa o la cordillera.



Capricornio: El elemento tierra estará muy presente esta semana en el cielo astrológico. Ello ayudará a reforzar la voluntad y ayudará a cumplir tus objetivos especialmente los profesionales y laborales. Sin embargo, habrá que cuidarse de no salir un poco frustrado. Por lo menos hasta el 10, será un sentimiento que permanecerá latente. Todo lo bueno es que se aproxima el agua de escorpio y moverá muchas fichas a tu favor. Antes de eso, es necesario evitar confrontar.



Acuario: Luego de las grandes emociones que se vienen sintiendo, seguro este signo te tiene exhausto, pero aún no te acomodes para descansar. Y es que, Venus trae gente nueva a tu vida y Mercurio le suma más energías a tu excelente comunicación. No habrá que preocuparse por todas esas emociones que te hacen sentir que has perdido tu libertad, porque es una percepción equivocada. La autonomía desde siempre y naturalmente la sintonizas perfectamente.



Piscis: Atentos, porque esa ayuda para continuar un proyecto laboral o de vida, deberá esperar. Es tiempo de descansar esa idea porque recién a partir del 10 será el mejor momento. La advertencia es la de siempre. Es momento de abandonar un poco el gusto por el lujo y evitar tentaciones como comprar todo de marca. Paciencia y menos ansiedad.