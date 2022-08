Lola Índigo acierta con estas minifaldas tendencia 2022

Lola Índigo sorprende en sus redes sociales con sus looks osados y fuera de lo común. Una de las prendas que más ha estado usando durante este año han sido las minifaldas. En distintos colores y combinaciones, la cantante nos ayuda a darle una versión a estas piezas.

Hemos realizado miles de artículos de famosas llevando minifaldas tendencia 2022, pero hemos notado que cada una tiene su propia pizca de estilo añadido en estas prendas. Lola Índigo presenta sus minifaldas más queridas y las combina de esta manera.

Lola Índigo se une a la moda Versace: minifalda + crop top + brillantes. Foto: Instagram.

Versace fue una de las primeras marcas que trajo de vuelta las minifaldas. Dua Lipa fue la musa de esa colección y la primera en llevar conjuntos de minifaldas y crop tops, muy sensuales, en colores vibrantes y materiales brillantes o lentejuelas.

Lola Índigo clonó a la cantante británica con un conjunto de minifalda con cintas que adornaban su abdomen y top de escote volcado en color rosado brillante que hizo juego con su pelo ondulado y su maquillaje.

Las minifaldas a cuadros son una tendencia 2022 que todas las celebridades han llevado. Foto: Instagram.

Totalmente distinta fue esta minifalda de cintura alta, tableada y de corte evasé en colores lavanda, blanco y negro. Lola Índigo la combinó con un corset de tirantes lavanda de escote recto y unas medias de red negras. Un look muy juvenil y que nos lleva a la década del 2000.

Las minifaldas cuadrillé son una de las opciones tendencia 2022 que se ha hecho viral en todo el mundo, recordándonos a estrellas pop-rock como Avril Lavigne o Gwen Stefani cuyos estilos hoy son vistos en todos lados.

Lola Índigo clona a las famosas del 2000 con este look en blanco total. Foto: Instagram.

Este look nos hizo recordar la película "Mean Girls" o "Chicas Pesadas", en donde Lola Índigo llevó una minifalda blanca recta, un crop top blanco con apliques peludos o furry y unas botas aprés ski o de montaña en el mismo color de su look.

La española pareció una joven Paris Hilton o Lindsay Lohan con este outfit vintage. Sus complementos fueron gafas de sol claras y pendientes argolla XXL que también son vintage y regresan como tendencia 2022.

Lola Índigo define sus looks a partir de las minifaldas tendencia 2022 que son una bomba. ¿Cuál usarías?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!