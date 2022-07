Estos son los signos más compatibles con Leo en el amor

Sin dudas, cada signo del zodíaco tiene su compatibilidad con otro u otros y eso depende de muchos factores según los astros. Ahora, en el mes de los leoninos, veamos cuáles son los signos más compatibles con Leo en el amor. Entérate y toma nota.



Leo y los sentimientos

Ser del signo de Leo significa ser una persona segura de sí misma y mucho más. Eso engloba que los leoninos, por lo general, son ambiciosos y hasta muy egocéntricos. Eso no lo hacen adrede ni van por la vida provocándolo. Simplemente, su esencia naturalmente los coloca en ese sentido.

Quizás, para las relaciones laborales sea de mucha ayuda esa característica tan particular para los de Leo. Sin embargo, a la hora del amor, no tanto. Y es que, tienen el ego tan alto, que cualquier comentario de gratitud en un piropo, se les termina subiendo a la cabeza.

Ahí comienza el problema para los de Leo, cuando se le suben los humos a la cabeza pueden acabar liándola feo con la persona con quien está compartiendo una relación, sea del tipo que sea.

Ahora bien, por ello es que no deben dar por sentado que la pareja sentimental o sexual siempre va a estar esperándolos a que terminen de hacer sus cosas o se decidan. No obstante, para quienes quieren poner todos sus asuntos por delante, pueden conocer cuáles son los signos más compatibles del zodíaco.

Los signos más compatibles con Leo en el amor

Los del signo de Leo en el amor no son nada dóciles. Más bien, serían como un león que, a primeras, te generan ternura y, de forma desprevenida, te envían un grujido que asusta al nivel de querer salir corriendo.

En el amor no habrá nadie que los entienda como los Aries. Eso sí, ojo a las discusiones entre ellos porque ambos tienen carácter. También, son compatibles con los del signo Cáncer y Sagitario, que serán como un mogollón.



Ahora bien, habrá que tener mucho cuidado de irse con un Virgo o Capricornio, porque claramente no son compatibles, van a chocar todo el tiempo (y un montón) por el protagonismo.

No obstante, ¿Quién no ha tenido una aventura con alguno/a de otro signo que no sea compatible? Cuéntanos tu experiencia.



