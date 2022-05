Flavia Palmiero enseña las claves para llevar calzas clásicas en looks cancheros

A Flavia Palmiero le encantan las calzas. Incluso, tiene una propia marca de ropa en donde diseña distintos leggings para que todas las mujeres puedan acceder a su estilo. En esta nota, les mostraremos tres looks de la influencer para que puedan inspirarse.

Aunque algunas piensen que es tarea fácil llevar o combinar calzas negras, nosotras te decimos que no es tan así. Cada prenda tiene su complejidad y las calzas también. Mira los atuendos de Flavia Palmiero que son un must-have para todos los días.

Día

Flavia Palmiero se decanta por las calzas negras en cualquier oportunidad. Foto: Instagram.

Para ir a la oficina o comenzar tu día de trabajo, Flavia Palmiero propone jugar un poco con las leggins,como en este caso que se decantó por unas calzas negras engomadas, un sweater negro de cuello cerrado y de estilo navajo, tapado de cuero negro y borceguíes en el mismo color.

En este caso, la influencer eligió un total look en negro. Este es un gran consejo para aquellas que quieran verse estilizadas y no sepan cómo. Siempre optar por un solo color en todo un estilismo, te ayudará a lucir más "larga" y te dará centímetros aunque no uses tacones.

No hay nada mejor que usar una camisa blanca con leggings negras para obtener un look cómodo y clásico. Foto: Instagram.

Otro look perfecto para el día es este outfit con prendas básicas como calzas negras engomadas, camisa blanca, borceguíes negros, gafas de sol y bandolera negra. Aquí, Flavia Palmiero se decantó por un atuendo clave para que tú le añadas un tapado, una chaqueta de cuero, un chaleco sastre o un blazer según el estilo que quieras lograr.

Noche

Flavia Palmiero asistió a la premiere de la película "Granizo" con un total look en negro con calzas engomadas. Foto: Instagram.

Las ocasiones nocturnas nos obligan en parte a lucir elegantes. Flavia Palmiero tiene el look ideal en negro total con calzas engomadas. blusa, blazer con hombreras y sandalias de tacón.

Las calzas para eventos nocturnos trata de que sean en colores oscuros como el negro, marrón o borgoña, ya que realzarán tu elegancia y no desentonarán con el horario ni la ocasión.

Flavia Palmiero prefiere las calzas negras para todos los días y para toda oportunidad. ¿Qué te parecen sus looks?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda