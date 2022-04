El espectacular vestido de perlas de Claudia Schiffer

Claudia Schiffer fue supermodelo en los 90 pero no perdió un ápice de encanto y sigue deslumbrando hoy, a sus 51 años como siempre lo hizo. Para el estreno de la película "The King's man" lució un vestido de perlas que cautivó a todo el mundo.

El singular estilo de Claudia Schiffer

El total look perlado de Claudia Schiffer.

La top model alemana causó sensación desde el momento en el que pisó la pasarela, allá por los años noventa. Su rostro único y su estilo inauguraron una era junto con un team de supermodelos que hicieron de la figura de las mannequin, una celebridad. Es por eso que jamás dejamos de mirarla, y admirarla. Claudia Schiffer sigue deslumbrando. Así lo comprueba este modelo con perlas incrustadas de Balmain, con el que se presentó al estreno de "The King's Man" en Londres.

Luminosa, bella y natural, Claudia no resigna comodidad por muy producida que estar en la alfombra roja y por ello, optó por balerinas chatas para acompañar su vestido de perlas. Claro que a tan especial ocasión la acompañó su marido, el director de la película: Matthew Vaughn.

La prenda colgada en su toilette personal.

El vestido quitó el aliento a más de uno y dejó sin palabras a los expertos en moda: acierto, elegancia y personalidad en una sola prenda. Así, la musa de Karl Lagerfeld, el diseñador favorito y amigo de Carolina de Mónaco, se robó todas las miradas gracias al original diseño de Olivier Rousteing, a cargo de la dirección creativa de Balmain.

Fue él quien en 2020 convocó a Claudia Schiffer para ser la protagonista de su campaña, Balmain Army. Sin dudas, la top model alemana está entre sus predilectas junto a Kim Kardashian y Alessandra Ambrosio.

Los detalles del vestido de perlas de Claudia Schiffer

Al cuerpo, con perlas incrustadas a lo largo de toda la prenda y largo más allá de los tobillos. Así era el vestido infalible de Claudia Schiffer que combinó blanco y negro y la más pura fantasía de vestirse como princesa.

El modelo es un diseño de la nueva colección de Balmain 2022 y la modelo compartió en Instagram varios detalles de ese día, para que sus 1,7 millones de seguidores y fans vieran los detalles de cerca.

El detalle de los accesorios.

Eso sí, Claudia Schiffer es una amante de los looks comfy y no hace la excepción por estar pisando la alfombra roja. Así, combinó el vestido con un par de balerinas chatas con perlas a juego. El increíble look de fiesta recibió halagos y comentarios tanto en redes como en publicaciones especializadas.

La apuesta fue combinar glamour y comodidad, elegantes diseños y el acabado de las prendas en joyas, algo que otorga casi tanta sofisticación como los tacos altos.

Así, las balerinas de punta de Claudia Schiffer causaron furor y en su caso, fue más que correcto ya que con 1,80 no necesita sumar altura ni estilizar piernas (¡son infinitas!). A juego, lució dos carteras pocket para el teléfono y los objetos personales, también con perlas incrustadas.

El look es perfecto, sobre todo si lo elegimos con un outfit de fiesta y luego pensamos movernos un poco en la pista de baile ¡Seguramente no terminemos con los tacos en la mano!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.