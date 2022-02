Looks que son un fuego: ¿te animas a imitarlos?

Se acerca San Valentín y nosotras queremos que lo celebres con un look shocking. Tanto si tienes pensado festejar en casa, con una cena romántica, como si ya has reservado para dos en tu restaurante preferido, o incluso si estás soltera, vístete espléndida y con el color que a todas nos queda bien.

Ese color tan noble tanto para mujeres de tez clara como oscura es el rojo. Rubias, coloradas y morochas, notarán que les sienta bien. Además, el color rojo simboliza el amor y la pasión y son perfectos para cualquier ocasión en la que busques resaltar. ¡Ni qué hablar si es San Valentín!

Te mostramos algunos outfits para que seas la más sexy y elegante. Con estos looks en rojo no fallarás, no importa cuál elijas. Sorprende a tu pareja o se la más sensual en una salida de amigas, en donde el colorado será tu mejor aliado.

Looks monocromáticos

Usa prendas elegantes, pero todas del mismo color, ¡incluyendo los accesorios! El monocromo en rojo hará que te veas muy sofisticada y romántica.

¡Un total rojo sí que causa impacto! Foto: Glamour.mx

Vestido rojo corte sirena

¡Con este no puedes fallar! Un vestido midi de corte sirena complementado con unos stilettos o tacones negros, rojo o nude es la combinación perfecta para enamorar.

El corte sirena es perfecto para resaltar la figura reloj de arena. Foto: Revista Glamour.mx

Vestido rojo de satín, el más sexy y sensual

Una de las tendencias del 2021 que se mantendrá en 2022 es el vestido de satín. Con él te llevarás todas las miradas. Es sensual, elegante y megasofisticado. Si además es rojo, será un impacto seguro. Combinado con un blazer rojo y unos zapatos statement ¡Lucirás espléndida!

¡Sensual, sexy y atrevida! Así lucirás con este vestido en San Valentín

Foto: Glamour.mx

Pantalones con print y un blazer rojo

Otra opción puede ser un pantalón con algún print sofisticado, un blazer rojo, una blusa básica y unos tacones de punta. Pero si quieres darle un toque más informal úsalo con unas zapatillas. ¡También te verás sensacional!

Foto: Revista Glamour.mx

¡Anímate al rojo en tus looks y 'oh la lá', lucirás impactante!