Flor de la V y Karina Mazzocco comparten el mismo estampado

Flor de la V es la conductora del programa "La Noche de la V", mientras que Karina Mazzocco está al frente de "A la tarde". Aunque ambos magazines sean en horarios distintos, las dos apostaron por un mismo estampado en diferentes looks. ¿Cuál te gusta más?

Tanto Flor de la V como Karina Mazzocco son mujeres que se imponen cuando están en televisión. No lo decimos solo por su físico sino también por su inteligencia y carisma frente a cámara. Por supuesto que sus looks no pasan desapercibidos y nos los muestran en las siguientes fotografías para que elijamos quién fue la que mejor llevó este estampado.

Flor de la V nos propone un vestido camisero con este particular estampado. Foto: Instagram.

Comenzamos por Flor de la V quien eligió un vestido ladylike o señorial y primaveral por su forma, estampado y colores. Hablamos de una pieza a la rodilla con escote camisero y hombreras redondas. El estampado en cuestión es de fondo rosa claro con print rojo coral, muy favorecedor para la piel de la conductora.

Además, Flor se decantó por unas sandalias abiertas en color verde para contrastar con los tonos del vestido y unos pendientes largos. Esta pieza es muy favorable para aquellas mujeres que deseen ganar un par de centímetros de manera rápida gracias a las hombreras que resaltan esta zona y le dan altura. Recuerda que el escote en V también es un gran aliado para estilizar el área de tu torso y cuello.

Karina Mazzocco nos da una idea osada para usar pantalones estampados. Foto: Instagram.

Por otro lado, Karina Mazzocco optó por este estampado pero en un pantalón de cintura extra alta y de corte slouchy. Para darle más vida al look, la presentadora eligió un top de escote barco en naranja y unos zuecos nude de tira transparente. Esta vez, peinó su cabello en una trenza ladeada, lo cual le dio un aspecto más jovial y acorde al atuendo.

En este caso, Karina Mazzocco nos presentó este estampado en un pantalón muy favorecedor. La prenda, con ajuste en la cintura, marca la silueta pero al mismo tiempo es cómoda e ideal para usar con piezas en color neutro como una camisa blanca o con prendas vibrantes como la que usó la conductora.

Flor de la V y Karina Mazzocco nos presentan el mismo estampado en diferentes looks pero ¿cuál es tu favorito?