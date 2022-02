Nuria Roca y los mejores pantalones para mujeres mayores de 50 años

Nuria Roca posee un estilo muy característico y juvenil. Siempre elige vibrantes colores o estampados divertidos y fuera de lo común. Es por esto que hoy la tomamos como inspiración para todas las mujeres mayores de 50 años que quieran usar pantalones estampados con un toque más moderno.

A todas nos pasa. Hay veces que pensamos que los pantalones estampados nos quedarán mal por tal o cual cosa pero en realidad nunca nos lo probamos. Te aseguro que si eres mayor de 50 años y aún no te has siquiera probado un pantalón estampado, esta nota con looks de Nuria Roca te convencerá para hacerlo.

Floreado

Nuria Roca absorbe todos los colores del verano para imprimirlos en otoño. Foto: Clara.

Para comenzar, seleccionamos este atuendo de Nuria Roca extra colorido para el entretiempo, que ya está por llegar. La conductora eligió unos pantalones estampado de rosas y cropped junto con un sweater lavanda, un cinto amarillo y unas sandalias amarillas.

Creemos que es un look que además de ser bien arriba, por sus colores, te hará lucir muy juvenil y mucho más aún si llevas un peinado como una coleta alta o suelto con unas ondas.

Psicodélico

Si buscas un estampado vintage, usa el psicodélico como Nuria Roca. Foto: Telva.

¿No eres fanática de usar muchos colores? Pues eso no quita la diversión sino mira este conjunto verde de Mango que usó Nuria Roca. Estaba formado por un top de cuello alto y pantalones wide leg con estampado psicodélico junto con un cinto negro, un truco esencial para mujeres mayores de 50 años que quieran marcar cintura y no sepan cómo. Muy bien elegido los stilettos negros ya que todos los zapatos en punta te permitirán lucir más estilizada.

Animal print

Sigue los consejos para conseguir un pantalón animal print y no fallarás. Foto: Woman.

Primero que nada te recomendamos que siempre que elijas un pantalón estampado en animal print, elijas aquellos pantalones que tengan un estampado sutil y pequeño porque eso te favorecerá mucho más que si eliges uno grande ya que mientras más grande el dibujo del print, más altura te quitará.

Una vez dicho esto podemos decir que este pantalón estampado de Nuria Roca es el ideal para mujeres mayores de 50 años ya que al ser cropped, ancho y de cintura alta crea inmediatamente una visión más estilizada de tu cuerpo y mucho más si añades una blusa o camisa negra o blanca. Si quieres agregar color, decántate por unos stilettos en color vibrante como fucsia, naranja o verde.

Estos son los pantalones estampados de Nuria Roca que todas las mujeres mayores de 50 años deberían tener para jugar un poco más con sus outfits y atreverse a renovar estilismos.