Anímate a los jeans rotos y luce como Karol G

Karol G no le teme a las tendencias, es más, las ensalza o le gusta provocarlas aún más para hacerlas más informales o urbanas, es decir, adaptarlas a su estilo. En esta nota observaremos sus mejores looks con jeans baggy rotos, un combo un poco difícil de llevar pero no imposible si sigues los pasos de la cantante.

La tendencia 2022 en jeans es, básicamente, todo lo que tenga que ver con traer algo nuevo de los 90'. Por eso los jeans de tiro bajo o los jeans baggy serán los más buscados y usados. Karol G ya los ha llevado en distintos atuendos y nos muestra cómo darle impronta con otras prendas.

Karol G nos alienta a que usemos etse tipo de jeans. Foto: Instagram.

En este look, Karol G no se queda atrás y va por todo. La cantante eligió unos jeans baggy rotos de tiro medio con un chaleco mitad de denim mitad puffer en color verde neón, las tonalidades favoritas de la influencer. Para combinar optó por unos mocasines blanco nuclear con suela track, un collar de eslabones plata y un gorro de líneas con orejitas. Si no te convence el chaleco puffer, puedes decantarte por una camiseta blanca o una camisa cropped blanca para mostrar un poco de abdomen.

Si buscas un look cómodo con jeans baggy, este es el ideal. Foto: Instagram.

Si en tu país aún siguen en invierno, este será un atuendo que te vendrá como anillo al dedo. Karol G elige unos jeans baggy rotos con cintas laterales en dorado junto con una súper sudadera o buzo marrón , botas aprés ski marrones, gorro amarillo y lentes estilo invernales o de nieve. Sabemos que son jeans bastante arriesgados pero si vas a usarlos, debes ir a por todo y mezclarlo con nuevas tendencia como en este caso las botas.

Karol G enciende las redes con este atuendo urbano. Foto: Instagram.

Por último y para las que necesiten un look bastante urbano, Karol G les tiene el atuendo ideal y fácil de lograr. Solo necesitas tus jeans baggy rotos, un crop top blanco, de color o estampado de mangas cortas, zapatillas o botas con suela track y riñonera o bandolera mini. Puedes añadir varios accesorios como pulseras, anillos y colgantes con dijes.

Si te unes a la movida urbana, no pueden faltarte estas ideas hechas por Karol G. ¡No olvides tus jeans baggy rotos!