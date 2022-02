Astrología china: predicciones de la semana signo por signo

Estamos a mitad de mes del primer mes Tigre del año nuevo Tigre. Por eso es importante saber cómo está la energía y cuáles son las actividades y situaciones más propicias ya sea en el trabajo como en el amor.

La experta en astrología china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ las predicciones de la semana para los 12 signos del horóscopo chino.

Rafaela Rubin realiza todos los meses una Agenda de energías donde señala día por día cuáles son las actividades positivas y cuáles debes evitar. Así es posible saber cuándo es buen día para casamiento, mudanza, firmar un contrato o iniciar un viaje.

También es clave cómo y cuándo hacer pedidos al universo para que lo que deseas se te cumpla.“Quienes estén interesados en conocer más de esta práctica milenaria pueden consultar el Pack Energético de pedidos, que incluye los mejores días y direcciones para que utilices, además de un ritual exclusivo para que intenciones y atraigas a tu vida aquello que quieres”, asegura la experta.

Rata

Mensaje: “Para el signo Rata se trata de una semana donde tienen que avanzar en los asuntos referidos a temas laborales, con nuevas oportunidades. Es una semana muy propicia, así que hay que dejar de lado los sentimientos o pensamientos negativos que no te benefician. Esta semana tienes que poner atención y activar ‘modo positivo’ para que puedas aprovechar estas oportunidades”.

Noticias Relacionadas Horóscopo semanal del 14 al 18 de febrero

Amor: “Si estás mal con tu pareja es momento de mejorar tu relación. Tal vez es momento de sentarse a hablar y dialogar, la energía está propicia para eso. Si estás soltero, esta semana tienes una oportunidad, posibilidades de conocer gente nueva”.

Trabajo: “En cuestiones de dinero, temas referidos a proyectos o trabajo esta semana pueden surgir algunos reveses en el trabajo, algunas complicaciones o trabas. Pero eso no es indicativo de que las cosas estén mal.

Buey

Mensaje: “Buey esta es una semana donde tienes que prestar atención. No seas tan cabeza dura, no te encierres en tus propios pensamientos. Abre tu mente, escucha, presta atención a las personas que te están hablando y te están dando su punto de vista o su opinión. Valora que hay mucha información para ti que es que es de valor Buey. Presta atención a esos consejos diría sabios”.

Amor: “En temas de amor, pareja y relaciones quizás no te sientas conforme del todo. Primero tienes que priorizarte, entender que tienes que estar primero bien contigo para poder estar bien con el otro”.

Trabajo: “Primero importantísimo no pensar que siempre el problema o o la traba está en el otro. Al ser parte del problema eres parte de la solución. Ver cómo puedes hacer para solucionar será clave. Importante ser prácticos”.

Tigre

Mensaje: “El signo Tigre tiene que ir con cuidado. Estamos en el año Tigre, en el mes Tigre y si tienes signo Tigre hay demasiada energía Tigre dando vueltas. Atención este es un mes de mucho recaudo. Y esta semana puntualmente debes poder tener algunas redes y tienes que prestar atención. Puedes encontrar desafíos y algunas trabas en tu vida, pero no te desanimes porque de esta sales fortalecido y con una mayor experiencia que vas a capitalizar”.

Amor: “En temas de amor la energía te dice que es momento de adentrarte en la pasión, en la aventura, en el disfrute. A tener cuidado también porque si estás en pareja puedes disfrutar de esto y salir un poco del aburrimiento. Si estás soltero, atención, porque la energía no es igual. Es importante entender que puedes disfrutar. Pero tienes que ver si sería una relación a largo plazo o no tan a largo plazo. A prestar atención. Debes sociabilizar más, buen momento para el amor y el disfrute”.

Trabajo: “Para el signo Tigre es una semana de grandes oportunidades y también de crecimiento. Pero es importante que puedas innovar, aprovechar a mostrarte, a desplegar todos tus dones. Pero esto depende de cómo te muestres ante tu jefe, cómo estás exponiendo estos proyectos. En el área de proyectos y trabajo es un buen momento para desafíos ya que te presenta la oportunidad de ascenso, crecimiento o mayores ganancias”.

Conejo

Mensaje: “Se trata de una semana donde puedes pensar que no pasa nada, que no hay grandes expectativas para este mes con esta energía. Pero atención porque hay grandes oportunidades para ti signo Conejo. Si te encuentras algo aburrido medio, sin nada a la vista te diría que esta semana tienes que activar bastante.Trabaja tu creatividad, tu desempeño, tu imaginación. Debes enfocarte para obtener beneficios y crear la vida que solías o hacer realidad tus sueños”.

Amor: “Si estás en una relación de pareja, puede que te sientas también aburrido, algo cansado, que todo es igual. Mismos problemas, mismas situaciones. Pero acá lo que tienes que ver es cómo mejorar tu relación o cómo cambiar esta situación porque hay energía linda para disfrutar. Tienes la posibilidad de hacer un cambio. Si es que piensas que esto no va más en esa relación, a prestar atención”.

Trabajo: “Acá también tienes que desplegar tus talentos, que los tienes, y también trabajar con entusiasmo y pasión. Quizás a veces desconfías de tu propia esencia a la hora de trabajar. Esta semana a desplegar tus talentos para obtener mejoras. Hay un montón de cosas que tienes que saber cómo articular para que sea un gran año”.

Dragón

Mensaje: “El signo Dragón tendrá grandes oportunidades, pero necesitas primero entender que hay cambios que se vienen y son positivos. Quizás estás en un proyecto o haciendo algo nuevo, así que es importante que no claudiques, no lo des de baja todavía. Tal vez piensas que quizás no va a salir o mejor no le pones fichas, al contrario. Importante prestar atención al tiempo y hacer bien foco en ser productivo. No desperdicies tiempo signo Dragón ya que si no vas a estar arrepintiéndote después por no haber aprovechado todas estas oportunidades. La semana es muy rica. Tienes que saber sacar provecho a toda esta situación que se te va a presentar. Atención con los pensamientos, porque hay grandes oportunidades de ideas nuevas que te vienen a la mente y tienes que saber aprovecharlas. Escríbelas, anotalas y desarróllalas.

Amor: “Si estás soltero e iniciaste una relación entre enero y los primeros días de febrero, esta relación no va a aguantar, terminó. Si tienes que tomar decisiones, darle baja, tienes que decirle chau. Es momento de hacerlo, no sientas culpa por ello, ya que no te conviene perder tiempo”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, negocios, proyectos signo Dragón, debes tener en cuenta que puedes avanzar muchísimo si mejoras tu tiempo. También la competencia va a estar al orden del día. Pero eres un gran competidor, así que no tienes nada porque decaerte”.

Serpiente

Mensaje: “Tienes que empezar a hacer foco porque estamos en el año Tigre, mes Tigre y ya arrancó muy potente la energía. Esta semana te dice a dónde quieres avanzar, cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos. También debes plantearte cuáles son tus miedos, qué te detiene signo Serpiente. Debes hacer foco y empezar a ir por esa realidad que quieres”.

Amor: “En cuestiones de amor tienes la posibilidad de ser amado, de tener una relación. Sentirte amado y amar. Pero acá también quizás has dejado de lado tus sentimientos por una relación que no funcionó o que no está funcionando y todavía no dijiste adiós”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocio, proyectos signo Serpiente tienes que mejorar tu estado anímico. Analiza cómo trabajar y tener pasión por tu trabajo. No debes bajar los brazos y debes mejorar tu desempeño. Presta atención en qué área de tu trabajo, tu proyecto, tu negocio no está rindiendo como quisieras. Es clave para saber dónde debes hacer foco”.

Caballo

Mensaje: “Tienes que avanzar, hay un montón de situaciones que van a ponerse al alcance de tu mano. Es importantísimo vencer cualquier obstáculo que se te presente y tener predisposición a solucionarlos. No debes bajonearte o pensar que las cosas no están marchando bien o que arrancó mal el año. El año arrancó con la energía del Tigre el primero de febrero, así que recién empieza. Tienes todo por delante, importantísimo primero vencer los miedos y los obstáculos que se te presenten. Tienes que mostrar tus actitudes, tu destreza y desenvolvimiento. Tienes todo ese potencial ahí.Debes aprovechar nuevas oportunidades, proyectos, negocios o un nuevo escalón más en el área donde te desarrolles. Es importantísimo cómo te enfoques signo Caballo”.

Amor: “Si estás con ganas de tener una pareja, estás soltero, atención, no te metas con lo primero que encuentres. Primero observa, no solo por el hecho de pasarla bien o porque estás con ese modo de tener energía de pareja, vas a engancharte. Si estás en una relación puedes mejorar tu situación en la que te encuentras y empezar a disfrutar también más en pareja”.

Trabajo: “Debes enfrentar todos los retos, los desafíos que la vida te presente. Vas a poder con todo. La energía se presenta muy positiva para ti signo Caballo. Vas a poder con todo lo que se te presente, pero tienes que estar en modo positivo. Trabaja en todo lo que tenga que ver con tu imaginación”

Cabra

Mensaje: “Esta semana tienes que prestar atención cómo eres con tu entorno. ¿Amorosito o picante? Presta atención a tu alrededor, a las personas con las que cuentas. No te conviene ser descortés con tu entorno. Presta atención en cómo los tratas”.

Amor: “Puede que estés pensando si avanzar o no. Porque esa persona te gusta pero no te animas. Y si me arriesgo y me sale mal, si me deja o se termina y ¿qué hacemos? ¿Voy por más o no voy por más en temas de amor’ puedes preguntarte. Tienes que saber que la vida muchas veces implica riesgos, así que signo Cabra debes salir del corral y tomar riesgos. Cuando lo haces, muchas veces, te diría el 80% te va bien. Pero tienes que aprender a tomar ese riesgo y esas decisiones”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocios y proyectos es una semana propicia. Pero atención no firmes documentos cualquier día. Mejor primero deja en claro todas las posiciones y los acuerdos, ya que esto te puede traer un revés y también te puede traer una discordia. Puede ser con jefe o con un socio por temas de dinero”.

Mono

Mensaje: “Comienzas a ver con más claridad todas las cosas que se van a presentar. Es un año propicia para cambios. Estamos en el año Tigre en el mes Tigre y sabes que estos cambios están ahí latentes. Así que es momento de que puedas tomar buenas decisiones. Pero para eso, ante todo, debes tener claridad mental. Si hubo confusiones, que queden en el pasado y pasen. Mucha claridad es lo que necesitas para tomar buenas decisiones y que cambie te diría tu vida este año”.

Amor: “Es una semana clave para el signo Mono. Si estás soltero puede que el amor esté ahí, cerquita tuyo. Puede que ya lo hayas conocido y no sabes quién es. A prestar atención, ¿quién es esa persona? ¿Con quién estuviste hablando? Hay alguien ahí pensando en ti. Quizás todavía no te diste cuenta”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocios, proyectos vas a estar muy necesitado. No debes abrumarte, sino que debes tener la confianza que estás necesitando o te están exigiendo”

Gallo

El Gallo va a tener que aprender a equilibrar entre trabajo y bienestar. También deberás tomar decisiones. Foto: Unsplash.

Mensaje: “Vas a tener que aprender a equilibrar entre trabajo y bienestar. También deberás tomar decisiones. Se trata de una semana donde tienes que tener en claro lo que quieres transitar y vivir durante el año. Esta semana encuentras algunos desafíos y conflictos porque estamos en el año Tigre, mes Tigre y al Gallo le trae desafíos. Es importante tener en claro primero lo que necesitas y lo que quieres, con qué te conformas, con qué no. Para estar bien contigo, para ser feliz, necesitas primero tomar decisiones internas. Puedes estar bien con los otros pero para eso necesitas estar bien contigo mismo. Si no, no tendrás bienestar”.

Amor: “La energía dice tómate un tiempo, ten paciencia. Si estás en una relación, quizás las cosas no están del todo bien y tienes que relajar. Si terminaste ya una relación tómate el tiempo como para estar bien tú primero antes de estar en pareja”.

Trabajo: “Necesitas aprender a disfrutar y a valorar tu trabajo, tu desempeño, lo que haces. Si solo te da satisfacción el dinero, vas a encontrar poca felicidad, te vas a bajonear porque quizás las cosas no están valoradas del mismo modo. Si solo tu medición pasa por el dinero, no es correcto porque te vas a llevar, desilusiones”.

Perro

Mensaje: “Tienes que ver las cosas desde una óptica más simple. No des muchas vueltas, porque puedes caer en pensamientos que son poco constructivos. A prestar atención a tus pensamientos. Debes tener una mente más despejada esta semana sin hacerte demasiados cuestionamientos”.

Amor: “Presta mucha atención a tu ánimo, a tu humor. Si estás en pareja presta atención porque puede que aparezcan chispazos y distanciamientos, enojos y peleas. Así que mejor activa el ‘modo morosito’ y ‘modo alegría’ para ser una persona más optimista, entusiasma y más alegre. Presta atención a las cosas que te causan ese mal humor para poder ver qué puedes hacer, cambiar o modificar de eso que te está molestando o que no te agrada”.

Trabajo: “Es una semana próspera, positiva pero aquí también debes cuidar tu humor, tu carácter. No contestes mal, sé una persona más empática”.

Cerdo

Mensaje: “Tienes que dejar a un lado todo lo negativo que atravesaste o que puedes estar atravesando. Es momento de centrarte en todo lo positivo y las cosas que están al alcance de tu mano. Esta semana te trae oportunidades, también de crecimiento. Va a estar muy sensible la energía y también la intuición. Excelente para anotar nuevas ideas. Aprovecha la energía para ahorrar y utiliza el dinero en conocimiento, en adquirir nuevos aprendizajes. No pierdas de vista, adónde van tus gastos. Si los inviertes en conocimiento, luego te será muy redituable a futuro”.

Amor: “Tienes que prestar atención porque puede que solo veas como amor el de pareja. Hay un montón de personas alrededor tuyo que te están conteniendo, que están para escucharte. Valora esos momentos, esas personas que tienes cerca. Con respecto a la energía para los que están en pareja es importantísimo signo Cerdo”.

Trabajo: “Se trata de una semana con algunas trabas y desafíos que vas a tener que solucionar. Importante si tienes que negociar o resolver problemas relacionados a tu trabajo o negocio es importantísimo tener paciencia. No es una semana para enojos, frustraciones, sino todo lo contrario. Debes estar en modo agradecido, con actitud de resolver. Vas a necesitar paciencia y aceptación y las cosas van a fluir positivas. Enfócate desde ese lugar, que fluye la energía”.