Las faldas de lentejuelas de Zara que querrás usar esta Navidad

Es un hecho: los atuendos más fashion para la noche de Navidad llevan lentejuelas. Son un clásico, pero de los que no falla; un as bajo la manga de cualquier look festivo.

En esta nota hemos recopilado las cuatro mejores faldas con estos brillos de la firma española Zara para que elijas la tuya ahora mismo y ya dejes listo tu outfit en el armario.

Inspírate en las faldas de lentejuelas elegidas por las celebrities y luce espectacular como ellas

Las lentejuelas son sinónimo de festividad, glamour y libre albedrío. Es un tejido que fomenta una imagen sofisticada en algunas ocasiones y, en otras, un look sexy y atrevido. Son accesorios versátiles y muy combinables que siempre te harán quedar bien.



Y si quieres estar al día con las tendencias de la moda sin perder elegancia, presta atención a las tiendas, ya que en esta temporada 2022-2023 encontrarás un sinfín de opciones.



Desde modelos que persiguen una estética más sobria y formal con faldas midi en colores clásicos como el plata, el negro o el marrón; hasta otras que poseen una esencia más juvenil y vibrante con básicos mini que incluyen diseños con aperturas, flecos o colores de moda como el verde lima o el violeta. En todos los escenarios brillarás como nunca antes.

Entra a la tienda de Zara y encuentra las faldas de lentejuelas más bonitas para lucir esta Navidad. Fuente: Zara

Las faldas más bonitas de esta temporada son de Zara

Sí, como siempre, Zara nunca falla:

Falda de lentejuelas marrón

Desde que la marca apostó por esta tonalidad, dicha falda se ha convertido en un básico que no pasa de moda ni luce desapercibida. Y no es de extrañar, ya que entalla la cintura y potencia las curvas de tu cadera.

Luce elegante y sexy a la vez con esta falda de lentejuelas marrón de Zara a 39.95 euros. FUENTE: ZARA

La mini negra con lentejuelas que nunca falla

Si te gustan las lentejuelas, pero no quieres pasarte de brillo, elige este clásico que siempre te hará quedar bien. Combina con todo y favorece todo tipo de figura.

Encuentra esta falda clásica negra en la tienda de Zara por 29.95 euros. FUENTE: ZARA

Falda larga con muchas lentejuelas y brillo

Las polleras largas en tonos tierra también son una tendencia para esta temporada. Elige este diseño que estiliza tu silueta y brilla en esta Navidad.

Disfruta de esta hermosa y elegante prenda en tono tierra de Zara por 59.95 euros. FUENTE: ZARA

Una prenda a prueba de osadas

Si lo que buscas es resaltar y que todas las miradas se posen en ti, opta por esta jugada falda en tono dorado que encenderá tu noche de Navidad. Combínala con una blusa o top de color blanco para atenuar el look.

Descubre esta falda de lentejuelas en color dorado en la tienda de Zara por 39.95 euros. FUENTE: ZARA

Reconozcámoslo: una falda de lentejuelas con un top a juego siempre es de lo más favorecedor, el comodín perfecto que solucionará todos tus looks de fiesta.



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.