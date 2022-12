Tips para armar looks versátiles para el fin de semana largo

Este fin de semana es extra largo y, si tenés la suerte de irte unos días de viaje, te ayudo a armar el carry-on ideal. Ya sea que vayas a la montaña, a la playa o hagas una escapada a alguna ciudad, hay tips que te van a ayudar a que no te falte nada y tengas diferentes looks para usar a lo largo del viaje .

Tené en cuenta que armar una valija de forma inteligente lleva un poco de tiempo las primeras veces, pero tiene varios beneficios. Además de que no llevás equipaje en exceso (si viajas en avión es un costo menos), cuando llegués a destino no vas a tener que pensar qué ponerte, vas a tener tus looks resueltos de antemano. Empezá a disfrutar tu viaje desde este momento, preparar el equipaje ya es parte del viaje, usá este tiempo para empezar a relajarte y divertirte.

Viajá ligera

Uno de los principales tips a tener en cuenta a la hora de armar un carry-on es que no hace falta llevar todo el guardarropa para tener varios looks.

Imagen: Guía del viajero

Para poder hacer una selección cuidada de las prendas que vas a llevar a tu viaje es importante que armes la valija con tiempo, así podés elegir de manera funcional las piezas ideales para tus looks. Por eso es tan importante no dejar el armado de la valija para el último minuto.

Muchas veces, en el afán de viajar con poco equipaje nos olvidamos de cosas necesarias, por eso las listas son ideales. Si sos de las que siempre se olvida algo cuando viaja, hay tres listas básicas que podés armar para llevar todo lo necesario:

Ropa

Productos de belleza

Documentación

Las listas te van a ayudar a armar la valija de forma ordenada y no olvidar nada. Imagen Guí de viajeros

Valija base

Una regla general para armar looks es contar con por lo menos dos prendas superiores por cada prenda inferior, es decir que si llevás un pantalón, debés llevar dos remeras o camisas para combinar con él.

Pero este tip no nos dice cómo calcular las prendas inferiores…Para poder saber cuántas partes de abajo es recomendable llevar lo ideal es dividir en dos la cantidad de días de viaje (si el viaje es de cuatro días, dos partes inferiores deberían alcanzar)

Con estas dos recomendaciones entonces podés armar una lista de los items que tenés que llevar para un viaje de cuatro días:

2-3 partes de abajo (sumale una prenda extra para armar entre 2 a 3 looks. Incluye shorts, pantalones y faldas)

4-6 partes de arriba (remeras, camisas y tops)

2 pares de zapatos (unas zapatillas y unas sandalias o botinetas)

2 carteras (una tipo tote bag y otra más pequeña)

3 mallas (aunque el destino no sea la playa siempre es recomendable llevar una)

abrigo, un sweater o buzo y una campera liviana (también para la playa)

lentes de sol

1 look más elegante para la noche

Si vas a la playa no olvides agregar:

calzado de playa

vestido de playa

¿Cómo elijo las prendas para llevar?

Con la lista armada hay algunas cosas a tener en cuenta al elegir las prendas. Primero, revisá el clima del lugar de destino, comprobá que es lo esperado para la época del año y tus looks.

En segundo lugar, tené en cuenta las actividades que vas a realizar en el destino. En función de ellas, pensá los outfits antes de guardarlos en la valija. Para poder llevar varios looks en una valija pequeña es importante que cada prenda que llevemos tenga una intención, sepamos con qué otras prendas las vamos a combinar y no llevar ropa por las dudas.

Elegí prendas que puedas reutilizar, para esto es recomendable llevar más piezas en tonos neutros, ya que nos permiten hacer más cantidad de combinaciones. En este caso los accesorios son fundamentales para cambiar por completo un look.

Para no olvidarte de los outfits que armaste podés sacarles fotos antes de guardarlos en la valija.

¿Cómo lo guardo?

Una vez elegidos todos los outfits llegó el momento de acomodarlos en la valija. Hay diferentes teorías acerca de cuál es la mejor manera de acomodar la ropa. Una forma práctica es enrollarla sobre sí misma, hay que hacerlo con mucho cuidado y no “abollarla” para evitar que se arrugue.

Otra forma es estirar todas las prendas sobre el fondo de la valija e ir doblándolas una encima de la otra de manera envolvente. Esta forma evita las arrugas pero no es muy eficiente en el uso del espacio.

Una de las mejores maneras de armar la valijas es empacar por cubos, podés ayudarte con bolsas de tela o con los cubos especialmente diseñados para armar equipaje. Lo ideal es que separes la ropa por tipo de prenda y que ubiques las más pesadas junto con los zapatos en el fondo de la valija. Empacar en cubos es ideal para tener la ropa ordenada en la valija. Imagen Amazon

Por último, no te olvides de pensar el look de viaje, lo ideal es que sea cómodo y fiel a tu estilo. En todos los outfits que lleves en el carry-on lo más importante es que los mismos te representen, que te sientas cómoda en ellos, que sea ropa que amás y en la que te sentís segura. Recordá usar la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás, para mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen y personal shopper