Sophie Turner lució sus piernas esbeltas con unas botas de caña alta que son un must

Con un look llamativo, combinó sus botas negras de caña alta y tacón cómodo que le llegaban por debajo de la rodilla. Se trata de un modelo de la marca Alohas, el cual combinó con medias de red y un conjunto en tono verde lima de tela metalizada. Ya son un must en las celebrities y, en especial, en los looks de Sophie Turner.



Sophie Turner tiene buen gusto

Toda buena experta en moda sabe muy bien que tener un armario cápsula es la clave para salir siempre bien vestida sin necesidad de seguir las tendencias que imponen las pasarelas. Entre las piezas claves que se deben tener, las botas de caña alta son el calzado estrella.

Son esos modelos que nunca, pero nunca pasan de moda. Se pueden llevar tanto con minivestidos, faldas o pantalones. En este caso, la protagonista de una de las series favoritas actuales, Sophie Turner, demostró que sabe muy bien de qué se trata.

Las botas de caña alta son un must

En esta oportunidad, Sophie Turner eligió lucir unas estilosas botas altas negras con tacón hiper cómodo de la firma Alohas. Este fabuloso calzado brilló ante todos acompañado de un vestido verde lima con tul y unas medias de red estilo rocker.

Son un must: Sophie Turner lució sus piernas esbeltas con unas botas de caña alta - Fuente: Instagram @sophietruner

Son sus preferidas: no es la primera vez que las usa

Sophie Turner es amante de este tipo de calzados, y por eso los tiene en diferentes modelos. En otra ocasión eligió uno de estos pares para combinar con un vestido-blazer de color rojo: se trató de un diseño estilo mosqueteras, ideal cuando se pretende tapar casi toda la pierna.

Recientemente, también se la vio por la noche con amigos en el Soho, acompañada por Joe Jonas y una vez más su look estaba completo por unas botas de caña alta negras. De cuero y tacón bajo, combinaron perfectamente con su total black compuesto por un minivestido y sacón negro. El único detalle en color era el mini bolso.

Sophie Turner y un look total black con botas de caña alta - Fuente: NY Breaking

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.