Mariah Carey sorprende con este vestido ideal para la boda de tus sueños

No es la primera vez que se la ve a Mariah Carey luciendo un vestido de boda. En 2017 quemó el suyo en un videoclip que dejó a todos sin palabras. Era un vestido de 250 mil dólares de Valentino en dicha grabación la estrella estuvo "en llamas".



Recientemente, en su Instagram volvió a sorprender con una prenda inspiradora para la boda de tus sueños.



Mariah Carey es famosa en el mundo por su gran voz, pero también por ser una fashionista e inspiradora de looks vanguardistas. En una oportunidad, la cantante decidió quemar su vestido de novia, diseñado por Valentino y lo lució para su videoclip del tema "I Don't" junto al el rapero YG.



Gran aparición: Mariah Carey y el vestido de boda de tus sueños

Al parecer, es un estilo que casi siempre opta por llevarlo a la cima. En esta oportunidad, para adelantar su primer dueto "¡Srta. Monroe!", la propia Mariah Carey lució un vestido ideal para cualquier boda de sueño.

Blanco puro y con brillos al por mayor, la cantante y también actriz deleitó en una noche soñada para todos aquellos que esperan la Navidad. Ha sido un momento muy glamoroso.

Su look impresionó de pies a cabeza. Y es que, su escultural figura permite que cualquier prenda se vea radiante: con una corona plateada y lencería delicada —la cual casi no se percibía—, definió el momento junto a una pequeña que también lució un vestido de novia.

Mariah Carey brillando con un vestido de novia- Fuente: Instagram @mariahcarey

De todos los momentos que regala la cantante para estas fechas, este sin duda fue excepcional. Bajo su apasionante voz, la belleza de su escultural figura se llevó todas las miradas. Una inspiración para todas aquellas mujeres que están en la búsqueda de un modelo de vestido para la boda de sus sueños.

Otro modelo inspirador

Luego de su gran aparición con el vestido de boda, lució otro modelo que es perfecto como segunda opción. Blanco, corto por delante e irregular, con volados y strapless, también se llevó todas las miradas. Mariah Carey impresionó en su ultima noche de festividad cantando su legendaria canción “All I Want for Christmas Is You”.

Mariah Carey brillando arriba del escenario. - Fuente: Instagram @mariahcarey

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.