El traje puede usarse en verano, confirmado por Mery del Cerro

Si aún no tienes un traje en tu guardarropas, te recomendamos no esperar más porque además de ser un clásico, será una tendencia 2023. Muchas creen que deben invertir en un traje cuando llegue el invierno, pero no hay mejor decisión que hacerlo en verano y apenas comienza el año. ¿Qué piensan?

Mery del Cerro es una de las que arriesga por el sí y apuesta por trajes ideales para el verano. Con conjuntos frescos y cancheros, la modelo nos da una lección de estilo para la primera temporada del 2023 con estos trajes que analizaremos a continuación. ¡Presta atención y define cómo llevar un dos piezas con altas temperaturas!

Estampados + formas holgadas = trajes 100% veraniegos. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Los estampados tropicales o florales están a la orden del día durante el verano. Son una compra necesaria y tan versátil que luego la usarás todo el tiempo y en toda ocasión. Para inspirarte, buscamos este look de Mery del Cerro en el que optó por un conjunto con grandes flores y en color marrón camel, amarillo, blanco y negro. Acompañó con unos zuecos turquesa con apliques de moños animal print, todo firmado por la marca Justa Petra.

Aquellos toques que lo transforman en un outfit de verano están afincados en la propia estructura del conjunto: prendas holgadas como el blazer kimono y los pantalones palazzo, ambas realizadas con materiales livianos como el lino. Imposible dejar de lado el estampado, que concluye al espíritu del traje con esas flores XXL que contrastan con los colores tierra del fondo.

Invierte en un conjunto para el verano como este rosado de Mery del Cerro. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Algo completamente distinto e igual de canchero es este traje que Mery del Cerro usó para una tarde chic de té. La influencer tomó la tendencia Barbiecore y la impuso con su dos piezas sin blazer. Esa es la manera más fácil de delinear la diferencia entre trajes de invierno y verano: el reemplazo de la chaqueta por el chaleco sastre.

Así lo hizo Mery con sus pantalones rectos y chaleco tradicional, ambos en rosa chicle, junto con una camisa blanca arremangada y semi abierta, sombrero rosa pastel y zapatillas blancas. La decisión de llevar zapatillas propone una nueva alternativa a los supuestos zapatos que tenemos que usar con trajes. Claramente, en 2022 esa imposición quedó descartada por parte de la mayoría de las celebridades que prefieren la comodidad antes que el clasicismo.

¿Quién dice que un traje no puede lograrse con jeans? Foto: Instagram @merydelcerrok.

Otra pregunta que podemos hacerles mientras terminan de leer la nota es si se puede lograr un traje con jeans. Antes de que opten por sí o no, Mery del Cerro ya decidió que los vaqueros son los nuevos pantalones sastre. Su opción se puede ver en este look en el que se decantó por unos jeans rectos con bordados de Kosiuko y un blazer turquesa con detalles satinados.

Para sus zapatos, eligió unas sandalias naked negras y añadió unas gafas de sol. Aquí, la clave veraniega recae en el color vibrante de la chaqueta y los originales bordados de sus jeans que son dos apuestas que no se suelen ver durante el invierno. Por otro lado, sus sandalias también nos marcan un cambio de temporada ya que en invierno puedes apostar por un estilismo similar que se combinará con otro calzado por el frío.

Si tenías dudas con respecto a usar trajes en verano, Mery del Cerro logró despejarlas de tu cabeza para que lleves estos conjuntos con soltura y modernidad. ¿Te sumas a la tendencia?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!