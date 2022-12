El clásico vestido de Analía Franchín y Cristina Pérez que es ideal para mujeres mayores de 40 años

Pasó la Navidad y nos espera Año Nuevo. Son dos semanas extremadamente movidas, en las que intentamos maniobrar trabajo, festejos y relax para terminar lo que nos quedó pendiente estos meses. Una de las tareas es elegir el atuendo adecuado para estas celebraciones sin perder la comodidad ni el buen gusto.

Hoy nos concentramos en un vestido que pensamos perfecto para mujeres mayores de 40 años. Es un diseño atemporal y elegante que usarás en el 2023, 2025 y 2040, porque no tiene límite ni caducidad. Para saber mejor cómo llevar este vestido, nos inspiramos en Analía Franchín y Cristina Pérez, dos argentinas de 49 años que la rompen en cada aparición. ¡Recuerda sus tips de estilo!

Analía Franchín lució un vestido rojo muy clásico e ideal para mujeres mayores de 40 años. Foto: Instagram @analiafranchin.

Antes de las fiestas, Analía Franchín optó por el vestido en cuestión: hablamos de un modelo de tirantes, escote recto o redondo, cuerpo ajustado y falda corte A. Para hacerlo más clásico, se decantaron por el color rojo que junto a los demás elementos produjeron ese conocido estilo que todas necesitamos aplicar en nuestra vida o, al menos, en algunas ocasiones.

La panelista mayor de 40 años eligió un diseño de Portsaid con escote recto y falda midi que incluyó un cinturón negro con apliques de gemas granate y tacones negros con punta abierta y tira dorada. Por supuesto que el cinto puedes reemplazarlo por uno estampado o liso según la impronta que quieras darle, al igual que los zapatos.

Cristina Pérez optó por un modelo distinto, pero igual de favorecedor. Foto: Instagram @cris_noticias.

Siguiendo con la misma estética, Cristina Pérez posó con un vestido rojo similar al de su compañera, pero con falda a la rodilla y de la firma Markova, ideal para mujeres mayores de 40 años. Acompañó con unas sandalias plata de tacón y nada de accesorios, con el fin de que el vestido fuese el único protagonista de su look.

En este caso, la conductora no optó por un cinto, ya que el ajuste en la cintura es mucho más notable que en el de Analía, que tiene una forma más recta. De igual manera, puedes añadir ese complemento si quieres darle más notoriedad al atuendo. Lo que debes tener en cuenta es que no se ponga en contra de lo que quieres lograr con esa prenda: si tu estilo será elegante, trata de elegir un cinto negro o blanco para no desentonar con tu objetivo.

La cuestión está en que elijas el vestido rojo que más te favorezca y con el que te sientas más cómoda. ¿Por cuál irás? ¿Por la opción de Analía Franchín o la de Cristina Pérez?

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.