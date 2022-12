El look más casual jamás visto en Jennifer Lopez

La cantante y también actriz Jennifer Lopez se dejó ver caminando por la calle junto a su familia y lo que más llamó la atención es que escogió un look casual y cómodo donde el color caqui tomó el protagonismo.



Inusual en ella, ya que todos están acostumbrados a verla con vestidos, jeans o conjuntos deportivos. ¡Imperdible! e inspiradora!



Jennifer Lopez marca tendencia con colores neutros

Donde los colores vibrantes estarían siendo tendencia, Jennifer Lopez ha sorprendido. En esta oportunidad le dio prioridad a los tonos más neutros y discretos, probablemente porque vuelven a hacer su aparición estelar para competir con las tendencias llamativas del "Y2K".

Sabiendo que el negro siempre es el comodín más recurrido y favorecedor para la cantante, el marrón y el verde militar llamaron a la puerta de las corrientes de moda. De esta manera, Jennifer mostró que esta es una opción ideal cuando se trata de buscar alternativas para salir a la calle con un look casual jamás visto en ella.

Jennifer López paseando descontracturada y a la moda - Fuente: Instagram @moodof90.s.

Inspirador: un look casual jamás visto

Así es, la última en sentenciar este estilo comfy ha sido, nada menos, que Jennifer Lopez, quien se ha dejado ver recientemente caminando por las calles de la ciudad acompañada por una parte de su familia. Al parecer, ha sido una de sus salidas diarias y en este caso apostó por un estilismo inspirador para crear uno de los looks de la temporada.

La diva del Bronx lució un atuendo cómodo y casual donde combinó una camiseta básica blanca con unas sneakers del mismo color haciendo juego. Con el resto de su conjunto se ve que prefirió que vayan en color verde caqui.



Lució unos pantalones holgados de cintura alta estilo “sastre” y un abrigo de paño largo abotonado del mismo color.

Muy inspirador, el look casual que Jennifer Lopez definió con el cabello recogido - Fuente: Instagram @moodof90

Para definir este look casual nunca visto en ella eligió un bolso de piel con asa corta, también del mismo tono. No podían faltarle uno de sus muchos modelos de gafas de sol de silueta aviador. Esta vez eran en color marrón los cuales, sin duda, le pusieron el broche final al outfit.

Gran apuesta para imitar

Está claro que no han sido muchas las veces en las que se la ha visto a Jennifer Lopez apostando por el verde en sus looks. No obstante, con esta elección demostró que se trata de una alternativa ideal para esta temporada de otoño/invierno.



Además, resulta especialmente favorecedor si se prefiere el monocolor, como lo hizo ella. No quedan dudas de que el verde más utilitario vuelve a tener presencia en el mundo de la moda.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.