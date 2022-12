Tres estilos para celebrar la Navidad a pura tendencia

No falta nada para celebrar la Navidad y, ya sea para festejar en familia o para salir con amigos, siempre queremos que nuestros looks navideños sean diferentes a los de todos los días. Si querés darle a tu outfit un toque temático pero no sabés cómo hacerlo sin caer en obviedades y excesos, o si necesitas inspiración para armar tus looks, hoy te traigo algunas propuestas fáciles de recrear.

Teniendo en cuenta que en nuestra provincia, Mendoza, y en toda la Argentina la Navidad es acompañada por altas temperaturas te recomiendo que te inclines por telas frescas y livianas que te permitan un look fashionista y cómodo.

Brillo y más brillo

Nada dice “celebración” tanto como los brillos, ya sean en lentejuelas, telas lamé o metalizadas, bordados o paillettes.

Con tantas opciones podés elegir una prenda con brillos que se adapte a tu estilo personal. Siempre tené en cuenta compensar los brillos de la prenda combinándola con otra más neutra. Por ejemplo, podés usar un top o musculosa con brillos combinado con un short de cuero ecológico o lino, si buscás un estilo más descontracturado.

Para conseguir un look a pura tendencia elegí una musculosa blanca con paillettes o en metalizado plateado y combínala con un short verde lima, uno de los colores del momento.

Utilizá las prendas con paillettes y brillos para destacar tu silueta. Imagen @zaira.nara.

Imagen @thacianamesquita

Imagen Kosiuko.

El inigualable LBD

El Little Black Dress es una de las prendas infalibles si de looks para eventos hablamos. En este caso, elegí un vestido negro en lino o telas livianas, ligeramente arriba de las rodillas y con la silueta que destaque tu figura.

Personalizá tu look y hacelo inigualable al combinarlo con sandalias de tu color favorito, o podés animarte a la tendencia Barbie Core y elegir sandalias en el característico tono rosa barbie.

Elegí los accesorios que mejor representen tu estilo personal para hacer de tu outfit un look único. Imagen @thassianaves.

Imagen @fashion_jackson.

Neutra monocromía o shock de color

Con dos opciones completamente opuestas, podés elegir un outfit en tonos neutros y calmos, que transmitan la serenidad de la celebración. O también podés transmitir alegría y energía con un look a puro color.

Si buscás un conjunto que transmita elegancia y sobriedad, un traje de bermuda y chaleco sastrero en lino negro es ideal. También podés elegir tonos marrones y beiges que, en telas frescas y livianas, transmiten calma, sinceridad y conexión con la naturaleza.

Una opción ideal para lograr un outfit navideño y veraniego es un vestido corto en verde lima, combinalo con sandalias metalizadas y estás lista para celebrar.

Si preferís que tus looks sean más coloridos pero no querés usar los clásicos rojo y verde, podés optar por el naranja, un color vivo que transmite energía y creatividad. Combinalo con violeta para un look de impacto. Animate a incorporar el color pantone 2023, Viva Magenta, a tus looks. Imágen Melocotón. Imágen Desiderata. Imágen Emily in París.

Por último, pero no por eso menos importante: siempre elegí el look que querés usar, que te de confianza y seguridad, usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás, mostrar al mundo tu mejor versión y celebrar con tus afectos.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen y personal shopper