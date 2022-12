Los jeans de Antonela Roccuzzo que resaltan las curvas y se llevan todas las miradas

Antonela Roccuzzo (34), la esposa del capitán de la selección argentina Lionel Messi, tiene un estilo glamoroso que se ve en cada detalle: la elección de sus pantalones, los complementos, el calzado y los accesorios. Esta vez nos centramos en una prenda icónica que forma parte del guardarropas de cada mujer: el jean.



El truco de Antonela Roccuzzo para lucir el torso al descubierto fue doblar la camiseta y meterla por dentro para lucirla como un crop top. Fuente Instagram @antonelaroccuzzo

El jean de Antonela Roccuzzo que inspira a todas

Pese a su bajo perfil, es una de las mujeres más conocidas del mundo: referente en materia de estilo, pues enamora con sus looks descontracturados, glamorosos y siempre perfectos.

Cuando elige jeans, una de sus prendas favoritas, lo hace siempre con etiquetas de lujo como Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton y Balenciaga. No obstante, su estilo se destaca por ser relajado, simple y con ese toque fashion puesto en el detalle sin necesidad de prendas estridentes. Así fue el caso de los vaqueros que usó para alentar a su marido en Qatar.

Siempre con la camiseta de la selección argentina para la parte superior del look, eligió distintos modelos de pantalones, con cortes similares, entre los que se destacó el jean blanco wide leg de tiro alto.

Este modelo tiene todo para triunfar: el tiro alto alarga la figura, marca la cintura y estiliza toda la silueta, al mismo tiempo que alarga y redondea los glúteos. ¡Queda espectacular!

Pero, además, Antonela Roccuzzo consigue alargar las piernas con el efecto ligeramente acampanado y el cut-out de las perneras.

Ceñido al cuerpo y sin ajustar hasta la rodilla, el jean se abre ligeramente luego para caer más amplio y ancho en el ruedo, aunque no toca el piso y llega justo hasta los tobillos para no arrastrarlos con sus zapatillas clásicas blancas y rosa pálido.

Amante de las prendas cómodas, pero sensuales, la prenda de la esposa de Lionel Messi marca sus espectaculares curvas, su pequeña cintura y cae liviana hasta terminar en un ruedo deshilachado, pero prolijo.

Este estilo le encanta y tiene un par bastante parecidos, con detalles con más roturas en el ruedo o un poco más wide leg para poder usarlo con botas de tacón alto.

En el estadio la vimos con varios hasta el día que Argentina ganó la copa del Mundo, donde ella ingresó a la cancha con el jean ripped con abertura en las rodillas y una silueta parecida al modelo blanco.

Es una prenda a la que recurre siempre sin descuidar los detalles de diseño, pues porque un look sea casual no significa que no debemos prestar atención a cómo funciona la pieza para sacarle partido y estilizar al máximo la figura. El jean wide leg cut-out con rodillas abiertas es otro de sus favoritos. Fuente. Instagram @antonelaroccuzzo

Las marcas que usa Antonela Roccuzzo son exclusivas, es cierto, pero marcas como Zara, Mango y otras tienen este tipo de modelo de jean más accesible e igual de estiloso.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.