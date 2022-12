El traje más chic para fin de año es el de Celeste Cid y Mariana Fabbiani

Se sabe que el blanco el color indicado para recibir el Año Nuevo. Además de su buena suerte, es un color que nos indica limpieza y reflexión de todo lo que nos sucedió durante estos doce meses. Aunque puedes llevar lo que quieras, el blanco es uno de los más elegidos.

La mayoría se decanta por vestidos, pero también hay espacio para conjuntos, jumpsuits y trajes. Estos últimos serán los que analizaremos en esta nota, pero no de manera general sino puntual sobre dos celebridades argentinas: Mariana Fabbiani y Celeste Cid. Dos mujeres extremadamente distintas que eligieron el mismo traje para eventos que no estaban relacionados con fin de año.

Y, a pesar de que no optaron por ellos para esta celebración, consideramos que es un look ideal para despedir el 2022. Cumple con el color más usado durante el 31 de diciembre y con la elegancia que buscamos para lucir increíbles la última noche del año. ¡No se lo pierdan!

El traje blanco es la insignia de Año Nuevo y Mariana Fabbiani lo lleva así. Foto: Instagram @marianafabbiani.

Empezamos contándoles que la creadora de este clásico traje es María Gorof, una de las nuevas diseñadoras top en nuestro país. Sus diseños han sido llevados por Pampita, Zaira Nara o Mery del Cerro, y se caracterizan por cumplir con la atemporalidad y la sensualidad al mismo tiempo.

Así se cumplió con el traje blanco en cuestión que usó en primer lugar Mariana Fabbiani, en pleno julio. La conductora optó por un dos piezas conformado por pantalones sastre y chaqueta cropped con apliques de plumas en sus mangas. Acompañó con un magnífico corset brillante en nude y stilettos en el mismo color.

Celeste Cid enseña su estilo más romántico con este traje de María Gorof. Foto: Instagram @mcelestia.

Dos meses después y en el comienzo de la primavera, Celeste Cid asistió a un evento de las fragancias Bvlgari con el mismo traje de María Gorof. La actriz clonó el look de Fabbiani, al que solo le reemplazó los stilettos por unas sandalias brillantes de tacón y plataformas de la marca Justa Osadía.

Además del traje, también podemos decir que tanto sus peinados como maquillajes fueron distintos. Mientras que Mariana Fabbiani se decantó por un recogido messy y maquillaje en tonos dorados, Celeste Cid apostó por su pelo suelto con ondas y makeup en un color más claro, como el rosado nude.

Es cierto que a simple vista se nota que llevaron el mismo traje, pero si analizas las partes que componen los looks, verás una perspectiva distinta. Lo que queremos decir es que aunque lleves el mismo outfit que otra persona, siempre lucirán distintas porque cada una le dará su impronta personal y única.

Por otro lado, los trajes no son conjuntos lineales o inseparables, sino que todas las piezas que lo forman, pueden llevarse por separado con otras prendas. Puede encantarte el conjunto, pero no te convence usarlo todo en un look. Si es así, puedes usar la chaqueta con otro pantalón, falda, vestido o prenda, al igual que los pantalones que puedes combinarlos con blusas, camisas, tops y muchos ítems más.

El 2023 nos espera y debemos celebrarlo con todo. Disfruta esa noche y ¡no olvides usar tu traje!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!