Camila Morrone, la nueva musa argentina de Chanel y ex hijastra de Al Pacino

Chanel es una de las firmas más grandes, populares y antiguas en la moda. Si la casa francesa te elige como su musa, eso es una iniciativa prometedora para tu carrera, seas modelo, cantante, actriz o de otro ámbito. Son pocas las que pueden decir que fueron y son parte de la marca, pero Camila Morrone ya entró en la lista de sus embajadoras.

Pero, ¿quién es ella? Aunque los estadounidenses sepan de ella más que nosotros, Camila Morrone es originaria de Argentina. La modelo nació el 16 de junio de 1997 en Buenos Aires, aunque con muy pocos años, su familia se trasladó a Estados Unidos. Por su sangre corren los mandatos del modelaje, ya que su mamá Lucila Polak y su papá Máximo Morrone, se dedicaron a esta área de la moda.

En 2006, sus padres se separaron y, dos años después, su mamá consolidó una relación amorosa con el astro de la actuación, Al Pacino. Camila lo considera un segundo papá, porque él estuvo mucho tiempo con ella durante la última parte de su infancia y toda su adolescencia. A los 16 años, empezó su carrera como modelo y actriz, y de a poco, la joven fue encontrando su lugar en Hollywood.

Su exótica belleza y sensualidad la elevó como una de las mujeres más deseadas por las firmas de moda. Al mismo tiempo, conoció a Leonardo Di Caprio quien se convirtió en su pareja durante cuatro años hasta agosto del 2022. Y, como siempre dicen: una puerta se cerró y otras se abrieron.

Camila Morrone es la nueva musa de Chanel y ¡es argentina! Foto: Instagram @camilamorrone.

Camila Morrone consiguió un contrato con la prestigiosa Chanel y otro relacionado a una nueva serie de Amazon Prime llamada "Daisy Jones & The Six" junto a Sam Claflin y Riley Keough. Su paso por la firma europea la catapultó a la fama este fin de año, siendo una de las embajadores e invitadas de lujo en todos los eventos de la empresa. La modelo ya lleva los clásicos diseños Chanel como el de esta foto con escote palabra de honor, cuerpo ajustado y falda evasé plisada. Esos vestidos que no necesitan definición porque a simple vista puedes notar que son parte de la maison.

La modelo se une a la lista de las argentinas que son parte de la firma francesa. Foto: Instagram @camilamorrone.

A pesar de que Camila Morrone es una de las afortunadas de entrar a la casa Chanel, no es la única argentina que lo ha logrado. Incluso la actriz Justina Bustos y la supermodelo Mica Argarañaz comparten la misma tarea que Camila: son también argentinas y representan a la marca en el mundo. De esa manera, Chanel se impone como la firma que más apuesta por mujeres de nuestro país para que sean sus embajadoras.

En marzo, la casa de moda presentó su nueva colección en Aspen y allí estuvo Camila Morrone. La modelo llevó un total look Chanel en negro con pantalones palazzo de cintura alta, crop top con escote profundo y cut-outs laterales, chaqueta furry con detalles beige y mini bolso.

Camila Morrone se presenta como la nueva joven estrella de Hollywood. Foto: Instagram @camilamorrone.

Como el mundo de Camila Morrone también incluye la actuación, la actriz es asidua a eventos o fiestas en Hollywood. Para esas ocasiones, recurre a Chanel para que elija su look ideal para impactar. En esta oportunidad, en una celebración previa a los Oscars, la argentina optó por un conjunto brillante de pantalones palazzo y chaqueta cropped, combinado con un body negro con transparencias.

Chanel eligió a Camila Morrone como su nueva embajadora y es argentina. ¿Qué les parece esta decisión?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!