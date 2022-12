La diseñadora argentina detrás de las transparencias tendencia usadas por Guillermina Valdés y Mery del Cerro

Algunos diseñadores se destacan por sus experiencias, otros por sus materiales, otros por su innovación y los últimos por ser creadores de tendencias. Esta última categoría se cree que es de las más fáciles de lograr, pero en realidad, es la más complicada. No solo debes contentar al mundo de la moda con tus propuestas, sino a toda la sociedad.

Si las personas no aceptan esta tendencia, se deja usar o nunca se lleva. En este difícil camino de la moda, entran las transparencias. Un must-have 2023 que se inserta en las argentinas de a poco y de manera segura. Aunque podemos encontrarnos diariamente con prendas transparentes, son pocas las marcas que las trabajan al detalle y con elegancia.

Una de ellas es Evangelina Bomparola, gran diseñadora argentina que conquistó los corazones de mujeres con estilos excepcionales como Juliana Awada o Araceli González, quienes llevaron sus piezas minimalistas y atemporales en varias ocasiones. Sin embargo, hoy no es el turno de ninguna de estas dos famosas, sino el de Guillermina Valdés y Mery del Cerro. Las musas de Bomparola para defender sus transparencias a la perfección.

Guillermina Valdés se unió a la tendencia de las transparencias con este vestido de Evangelina Bomparola. Foto: Instagram @ebomparola.

Guillermina Valdés fue la primera en apostar por las transparencias de la diseñadora. La modelo optó por el modelo The Queen, 100% transparente y bordado con pequeños cristales plata, de escote en V y tajo lateral. Debajo de su pieza estrella, cubrió parte de su cuerpo con unas leggings y lencería nude.

Sin miedo a añadir más brillos, la influencer agregó unos botines con transparencias y brillantes al igual que su vestido. No faltó su mini bolso a juego llevado en forma de bandolera para darle un efecto más casual al look. Sabemos que no todas se animarían a llevar este vestido, pero una forma más sobria de hacerlo podría ser sobre un vestido negro ajustado. De esa manera, cambiarás el típico little black dress por un estilismo más arriesgado y original, solo con aplicar esta prenda.

Mery del Cerro apostó por un vestido estilo túnica con body negro debajo. ¿Les gusta? Foto: Instagram @ebomparola.

Otro de lo diseños estrella con transparencias y firmado por Evangelina Bomparola es el que llevó Mery del Cerro. Solo ocho días después de Guillermina, la modelo asistió al programa "Almorzando con Juana" con un despampanante vestido de la marca argentina.

La influencer recibió miles de elogios por su diseño conformado por un body negro strapless, y una túnica con transparencias y miles de cristales incrustados. El vestido es de escote cerrado, pero Mery decidió bajar una manga para hacerlo más sensual y atractivo. Un look de lujo, digno de clonar, con peinado y maquillaje acordes a su vestimenta.

Tanto Evangelina Bomparola como muchos diseñadores argentinos más ya presentaron sus colecciones primavera-verano introduciendo las transparencias nuevamente. ¿Te apuntas a vestidos como los de Guillermina Valdes y Mery del Cerro?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!