Los jeans sueltos de Hailey Bieber que serán tus mejores aliados

La modelo Hailey Bieber no sólo fue fotografiada en las calles de Los Ángeles luciendo unos jeans sueltos estilo ‘baggy’ que será un must de la nueva temporada, sino que además ella misma los compartió en sus redes a través de diferentes modelos. Sin más y con su propio estilo, ha pasado a ser una auténtica prescriptora de las tendencias gracias a sus looks especiales.



Hailey Bieber y su estilo chic

Así son sus anticipaciones para cada temporada, con outfits repletos de las últimas tendencias que terminan convirtiéndose en lecciones magistrales de estilismo para todas las mujeres. Hailey Bieber, de 26 años, ya tiene una serie de piezas imprescindibles en su armario y entre ellas siempre hay una muy especial: los jeans sueltos.

Asimismo, todos sus looks van desde los abrigos oversize hasta las zapatillas deportivas pasando. En efecto, estos pantalones se han convertido en una elección esencial de sus estilismos ya que casi siempre apuesta por lucirlos en diversas situaciones y en diferentes modelos.

Hailey Bieber súper estilosa con su prenda favorita, los jeans sueltos - Fuente: Instagram @haileybieber

Este se lo vieron primero mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, y luego ella misma los lució en unas imágenes que compartió en su Instagram. Una vez más, mostró su increíble figura y lo mejor es que nos anticipó que estos jeans sueltos arrasarán en 2023.

Hailey Bieber celebrando su cumpleaños - Fuente: Instagram @haileybieber

Un must de temporada: los jeans sueltos

Estos jeans sueltos, caracterizados por su silueta holgada, ancha y recta, recuerdan inevitablemente a los iconos de los años 90 y 2000, como los que Jennifer Lopez lucía sin parar. Ahora volvieron y se ven en los outfits de muchas celebridades y en redes sociales como Instagram y TikTok.



Además, estos vaqueros ya se vieron en las pasarelas de prestigiosas firmas como Balenciaga, Celine y Balmain. En color oscuro, Hailey Bieber destaca con su prenda favorita - Fuente: Instagram @haileybieber

¿Lo mejor? Es que son muy favorecedores y combinan con cualquier calzado plano: pueden ir tanto con zapatillas deportivas como con mocasines o botines.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.