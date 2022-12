Tamara Falcó ya tiene su prenda estrella para estas fiestas

A menos de siete días de la Navidad, nos vamos preparando para una de las noches más especiales del año. Armamos el árbol navideño, compramos regalos, pensamos en la comida y ¿qué usaremos? Sí, esa es una de las incógnitas más grandes que se nos presentan durante el paso de estas celebraciones.

El clásico "no tengo nada qué ponerme" sale de nuestras bocas pero... ¡esta vez no se repetirá! Tenemos la prenda indicada para estas fiestas que ya eligió Tamara Falcó antes del 24 y 31 de diciembre. Si conocen el estilo de la influencer, saben que ella nunca erra en sus looks y menos en los de fiesta.

Para la socialité, el año termina a lo grande con una colección nocturna de la mano del diseñador español, Pedro del Hierro. Tamara Falcó ideó una línea llamada TFP junto al artista, inspirada en la época de fiestas que, en Europa, se ubica en pleno invierno. Todas sus piezas son llamativas, delicadas, glamorosas y atemporales, como lo es su estilo.

El conjunto festivo de Tamara Falcó en colaboración con Pedro del Hierro. Foto: Instagram @tamara_falco.

Ella expresó en sus redes, mediante fotos previas a su aparición como panelista en "El Hormiguero", que su prenda estrella de esta colaboración es una falda midi negra cuajada de lentejuelas. Tamara Falcó es asidua a este modelo de faldas, pero no de textiles brillantes como lo demostró en esta oportunidad.

Es una falda muy sensual que incorpora un tajo lateral y un drapeado sutil en las caderas. La empresaria se decantó por este modelo y lo combinó con una camiseta blanca de mangas cortas y zapatos negros en punta con finos tirantes brillantes en los tobillos. Una apuesta fácil de conseguir con solo tres ítems. Además, puedes añadir más accesorios como unos pequeños pendientes con apliques o perlas, o una cadena fina en plata que equilibre tu zona del cuello con los brillos de la falda.

¡Ya puedes conseguir esta falda de Tamara Falcó en la tienda online de Pedro del Hierro! Foto: Pedro del Hierro.

¡Tenemos más información! Esta prenda sigue en venta en la tienda online de Pedro del Hierro, en donde podrás comprarla con un descuento del 30% por estas fiestas, con un precio final de 139 euros. Aún hay modelos en todas las tallas disponibles y puedes recibirla en tu casa por menos de 5 euros, o gratis si acudes a una tienda física.

Junto a Tamara Falcó y Pedro del Hierro te salvamos el outfit para estas fiestas. Tu tarea ahora es solo disfrutar de estas fechas luciendo fabulosa con esta falda brillante.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!