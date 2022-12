¡Temporada de fiestas! Qué llevar a la celebración del trabajo

Llega fin de año y con él la época de celebraciones, brindis y festejos. Y, además de la alegría típica de estos eventos, muchas veces generan cierta confusión acerca de qué ponernos para ellos. Estos agasajos son importantes para celebrar los logros profesionales y fortalecer las relaciones laborales. Por eso es importante, como siempre a la hora de pensar un look, respetar tu estilo personal, para que tu outfit siga transmitiendo el mensaje que deseamos.

Porque queremos mostrar un aspecto más elegante sin dejar de transmitir nuestro profesionalismo, es importante no exagerar ni en el outfit ni con el make up y peinado. Lo ideal es encontrar el punto medio entre un look de oficina que resalte tu profesionalidad sin dejar de lado el espíritu de celebración.

Además es fundamental tener en cuenta el tipo de evento, si es una cena de fin de año, un brindis o una fiesta con todas las letras. Si es al aire libre o en un espacio cerrado. Esto te va a ayudar a definir el look y ser la más fashionista del evento.

Brindis casual

En el día del brindis no queremos vernos como todos los días, con el mismo look de oficina, pero tampoco queremos exagerar. Es un evento más casual y no necesariamente es a la noche, por eso un outfit ideal es pensar en un look de oficina y “levantarlo” con los accesorios, cartera o calzado.

Cambiá el pantalón de vestir clásico por uno de corte culotte y combínalo con zapatos de taco en alguno de los colores en tendencia para lograr un estilo vanguardista.

Elegí un look neutro y dale color con los accesorios. Imagen @cuplemoda

Los vestidos relajados, con algún estampado son una excelente opción, más si el brindis es durante el día. Podés elegir un vestido animal print que además después podés usar en otras ocasiones a lo largo del año y, si querés un print en tendencia, optá por el de cebra.

Los vestidos son una opción ideal que podés seguir usando a lo largo del año. Imagen: Casa Rincón.

Cena de fin de año

Si de una cena se trata, el dress code debería acompañar el tipo de evento, siendo un poco más formal entonces.

Una excelente opción es elegir un pantalón o un traje en tonos metalizados, para mantener la formalidad de la sastrería y combinarla con los tonos metálicos típicos de las fiestas. Podés elegir todo un total look metalizado o combinar con una blusa en tonos neutros. Imagen Berna. Imagen Berna.

Los vestidos camiseros con accesorios brillantes son ideales para hacer la transición de la oficina a la cena si no tenés tiempo de volver a tu casa. Cambiá las sandalias de día por unos zapatos de taco y accesorios que destaquen y acompañen tu colorimetría.

Let´s Party

Cuando hablamos de fiesta estamos hablando de vestidos y brillo, por lo que es el momento de animarse y armar un look diferente a los atuendos típicos del trabajo.

Si te gustan los brillos, una falda de lentejuelas o paillettes combinada con un top es ideal, agregale tacos y un peinado que destaque tus facciones. Para un estilo más fashionista elegí un vestido-blazer oversize de lentejuelas. Si te inclinás por esta última opción, elegí un make up y accesorios más sutiles y discretos para generar equilibrio con el brillo del vestido. Animate a jugar con las mezclas de brillos y tonos neutros. Imagen @muymona.?? Imagen Casa Rincón. Imagen Berna.

Para lograr un look más clásico elegí una falda plisada en color negro en una tela satinada, si la combinás con un top también negro vas a tener un look formal y elegante. Descontraturado con los accesorios y la cartera, elegí un clutch colorido o con brillos.

En caso de que prefieras un vestido, podés apostar por alguno de los colores de la temporada, aprovechando que las celebraciones de fin de año en nuestro país son en época estival. Buscá un largo unos centímetros por encima de las rodillas para seguir transmitiendo una imagen profesional y a su vez alegre y de celebración. Los monos son una prenda ideal para este tipo de eventos, resultan muy cómodos y a la vez elegantes y a la moda. Imagen @luizasobral

En esta época de balances y celebración seguí disfrutando de ser vos misma con tu ropa y estilo. Recordá que nuestra imagen es parte de nuestra comunicación, usá tus looks para que te ayuden a transmitir lo que deseás. Elegí ese look que te llena de alegría y ¡celebrá!

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen y personal shopper