Agus, Caro, Cami y Valu: las novias que comparten la semifinal Argentina-Croacia

Sin jugadores no habría Mundial, pero sin familias no existirían ninguno de los dos. Es por esto que en cada Copa no solo viajan los futbolistas, sino también sus parejas, hijos, padres, hermanos y amigos para alentarlos desde las tribunas. Este 2022, casi todas las parejas de la Selección Argentina se hicieron presentes en Qatar.

Por supuesto que algunas son más conocidas popularmente como Tini Stoessel, Oriana Sabatini y Antonela Roccuzzo, pero las demás mujeres también ocupan su lugar y se unen a estas famosas argentinas. Antes que comenzara la semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia, varias novias como Agus Gandolfo, Caro Calvagni, Camila Mayan y Valentina Cervantes compartieron el partido y la prenda más representativa: la camiseta argentina.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni en la semifinal Argentina-Croacia. Foto: Instagram @agus.gandolfo/ @carocalvagni.

Las mejores amigas, Agus Gandolfo y Caro Calvagni, que no se perdieron ni un partido desde que empezó el Mundial, llegaron al Estadio Lusail para apoyar a sus parejas Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico, respectivamente. Como siempre, ambas llevaron jeans aunque Agus apostó por unos skinny en azul con la camiseta argentina en violeta, mientras que Caro combinó la albiceleste con unos jeans pitillo en blanco.

El calzado de Caro Calvagni no se pudo ver, pero Agus Gandolfo sí decidió completar su outfit con zapatillas blancas y detalles en rosado claro que combinaron con su cinto. Una de las sutiles cábalas que la mendocina ha repetido en cada partido de la Selección y que esperamos que nos vuelva a dar suerte esta tarde.

Cami Mayan llevó la albiceleste para las semis. Foto: Instagram @camimayan.

Una de las novias más jóvenes dentro del Seleccionado es Camila Mayan, la pareja de Alexis Mac Allister. Definitivamente, una de las argentinas más fashionistas dentro del Mundial de Qatar 2022 que ha acaparado gran atención en redes. Para el juego de hoy, Cami combinó su camiseta oficial con jeans oxford rotos, zapatillas bicolor Adidas y bolso estampado. Un look que ejemplificó claramente su estilo simple, juvenil y minimalista.

Por último, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, llegó al Estadio Lusail junto a su pequeña hija, Olivia. Valu decidió usar leggings en negro, camiseta negra de mangas largas, camiseta argentina, bolso negro y zapatillas negras con plataformas blancas. La niña fue vestida de la misma manera generando un tierno momento de apoyo a su papá, Enzo.

Agus, Caro, Cami y Valu se pusieron sus camisetas y salieron a alentar a sus parejas. ¡Vamos Argentina!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!