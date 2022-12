Conejo, el animal que marcará el 2023 según la astrología china

Quienes adoran la astrología china saben cuál es el animal que representa cada año, pero hay personas que no lo saben o que solo saben cuál es el animal de ese año, aunque no conocen lo que significa ese ser a modo personal o social. Hoy les contamos un poco más sobre la energía del conejo y cómo impactará el próximo año.

Para quienes no saben, todos tenemos un animal que nos representa en el horóscopo chino. Por ejemplo, si naciste en 1988, tu animal es el dragón y así sucesivamente según el año en el que naciste. La diferencia con los signos del zodiaco más populares es que están marcados por el mes de nacimiento, mientras que el chino se determina por el año en el que esa persona nació.

Al igual que el horóscopo, hay doce animales que se repiten cada doce años. Por ende, el 2023 estará protagonizado por el conejo que cumplió su último ciclo durante el 2011. Una vez terminada esta mini explicación, se estarán preguntando qué poder o qué es lo que significa este animal en la astrología china.

2023, el año del conejo. Foto: El Colectivo.

Pues, quienes nacen bajo el signo del conejo son personas prudentes, discretas, atentas, benevolentes y varias cualidades humanas muy especiales, lo que las hace muy queridos en sus círculos íntimos. Además, son seres que se destacan por evitar las peleas y discusiones y, en cambio, buscar siempre la paz y el entendimiento.

Al parecer y según estas características, el 2023 sería un buen año, pero el destino siempre guarda una sorpresa. Quienes estudian astrología china explican que el nuevo año es un año que nos preparará para un gran cambio de la humanidad durante el 2024.

Con esto, no hacen referencia a malos cambios sino a cambios trascendentales que pueden ser muy buenos en varios aspectos. Entonces, el 2023 sería el año bisagra, aquel que nos hará pensar y repensar lo que estamos haciendo de nuestras vidas y estrictamente relacionado con los temas familiares o más cercanos a nosotros.

¿Cómo se desarrollará el 2023 según la astrología china? Foto: Freepik.

Durante este año, vivimos bajo la influencia del tigre, un animal muy poderoso que tiene una gran capacidad de cambio y revolución, mientras que el conejo buscará la estabilidad y el equilibrio sobre cosas que nos dejó el 2022. Es por esto que a nivel mundial podrían suceder acuerdos geopolíticos o diplomáticos entre distintos países, cómo también, una sensación de mayor alivio o tranquilidad luego de un año muy caótico.

No hay que olvidar que la astrología solo hace una predicción de lo que podría pasar, pero no es una ciencia exacta. Con esto queremos decir que no todo lo que está previsto en el 2023 en base al horóscopo, tiene que suceder. Eso dependerá de las decisiones de cada persona sobre distintos eventos a medida que pasen los meses.

Lo que sí podemos afirmar es que el 2023 será el año del conejo, un animal con buenas cualidades y augurios. ¿Qué es lo que esperas cambiar durante el próximo año?