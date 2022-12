Camila Mayan, la novia de Alexis Mac Allister que impacta con sus looks en Qatar

Antonela Roccuzzo, Agus Gandolfo o Tini Stoessel son algunas de las parejas argentinas más populares dentro del Mundial de Qatar 2022. Aunque la mayoría hable de ellas, hay otras novias presentes en este país alentando a los futbolistas de la Selección argentina que tienen un perfil más bajo o son menos conocidas por el público.

Camila Mayan es una de ellas. La joven formó pareja en 2018 con Alexis Mac Allister y viven juntos en Brighton, lugar en donde se ubica la sede del equipo de su novio. Desde allí, muestra diversos looks súper trendy y elegantes porque la influencer trabaja como estilista personal y se dedica a la moda. En Qatar, su tarea no fue distinta ya que desde su llegada ha impactado con sus atuendos y se ha convertido en una de las más fashionistas del Mundial de Qatar 2022. ¡Veamos sus looks!

Camila Mayan, la novia argentina más joven y fashionista del Mundial de Qatar 2022. Foto: Instagram @camimayan.

El invierno en Qatar no es el tipo de invierno que estamos acostumbradas a vivir en nuestro país. El país oriental tiene un clima cálido durante todo el año, por ende sus temperaturas son muy agradables durante esta temporada y permiten llevar outfits livianos. Esa fue la clave que tomó Camila Mayan para armar este look.

La estilista llevó colores claros, un truco infaltable para las altas temperaturas, para no pasar calor durante el día y verse elegante de noche. Combinó unos shorts de cintura alta en blanco crudo con un bralette a juego, camisa estampada en beige claro y blanco, y unas sandalias nude con plataformas y abrojo. Esta es una idea perfecta para el verano por sus prendas de lino, su holgura y sus tonos.

El look elegido por Camila Mayan para una noche de fiesta en Qatar. Foto: Instagram @camimayan.

Como toda sabia de la moda, Camila Mayan armó su bolso con prendas nocturnas y más audaces por si debía asistir a una fiesta o evento más glamoroso en Qatar. En este caso, la influencer optó por una minifalda brillante en color plata junto con un top negro de escote cerrado y sin mangas, plataformas negras con finas tiras en los tobillos y bolso verde esmeralda.

A pesar de que podría haber llevado un estilismo híper osado o sensual, Camila apostó por un look sobrio con piezas básicas de fiesta. Demostró que el menos es más combinando colores oscuros con un toque sutil de color en un complemento tendencia como su bolso. ¿Qué les parece?

Junto a la familia Mac Allister, la influencer apoyó a su novio en el pase a cuartos de final. Foto: Instagram @camimayan.

Para cerrar, no podíamos dejar de analizar alguno de sus looks en los partidos de Argentina. Antes de que nuestro país pasara a cuartos de final, le tocó jugar contra Australia y allí dijo presente Camila Mayan para apoyar a su novio. La joven decidió llevar la camiseta albiceleste con un look muy juvenil y en tendencia.

Cami se decantó por unos pantalones cargo en verde militar, chaqueta de denim, zapatillas deportivas y bolso estampado en negro y blanco. Siendo una de las más jóvenes de las parejas de la Selección - con solo 23 años - Camila Mayan demuestra que se puede saber mucho sobre moda y estilo sin importar la edad, y se convierte en una de las más destacadas del Mundial de Qatar 2022.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!