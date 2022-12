Adamari Lopez presume sus curvas con este vestido escotado para el infarto

Adamari López (51) es experta en crear looks de ensueño para presumir sus curvas. Con una figura trabajada gracias a una estricta rutina de fitness que cumple 6 días a la semana, la presentadora del matutino hoy Día viajó a Capadocia, Turquía y desde allí sorprendió a sus fans con un infartante vestido escotado. ¡lo analizamos!

Adamari López con su vestido escotada estilo griego: los breteles están confeccionados con tela drapeada y torsada. Fuente. Instagram @adamarilopez

El vestido escotado de Adamari López y sus secretos de diseño

Con el marco de un atardecer turco lleno de globos de colores en el aire, Adamari López se mostró con un vestido súper escotado y largo, con generosos metros de tela y cola en tono amarillo apagado.

El frente del diseño es estilo griego en forma de V, con breteles confeccionados con tela torsada, dejando así buena porción de piel al descubierto, casi toda la espalda y el medio del pecho.

El estilo es sensual y recurre a la cintura ceñida y drapeada para continuar con el efecto de la abundante tela que compone la pieza sin dejar de marcar la silueta.

La amplia falda larga contrasta con la parte superior del modelo griego, el cual favorece especialmente a las mujeres con busto mediano y pequeño ya que otorga volumen a la vista y estiliza hombros, cuello y escote dejando la sensual clavícula al descubierto.

Adamari López combinó este infartante vestido con la melena suelta adornada con una tiara con colgante y un tercer ojo en plateado con apliques y piedras.

Para llevarlo en una noche de fiesta, elige alguna opción de zapatos con plataforma y tacos bien altos, sean sandalias o zapatos cerrados. Estos tonos quedan mejor cuando no se los contrasta: busca el mismo color amarillo para el calzado y no temas por la cantidad de género que sobra.



Estos modelos tienen cómo amarrar o desarmar la prenda para bailar toda la noche, pues están pensadas para looks de invitada. ¡Espectacular!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.