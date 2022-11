El polémico outfit de Halloween de Florence Pugh que se hizo viral

La actriz británica Florence Pugh (26) se volvió inspiración para un disfraz de Halloween. Así como lo oyes, un icónico look púrpura que lució en Venecia para una rueda de prensa impulsó a que uno de sus amigos se disfrazara de ella.

Así, el momento del polémico outfit se volvió doblemente viral.



La inspiración para el disfraz de Halloween del amigo de Florence Pugh. Fuente. dailymail.co.uk

El outfit de Florence Pugh, doblemente viral

Mientras la estilista de Florence Pugh, Rebecca Corbin Murray, compartía en redes sociales un video de su clienta favorita caminando con sensualidad y determinación por Venecia con un conjunto púrpura de Valentino de su colección Resort 2023 y un Aperol Spritz en la mano, nacía la leyenda.

El outfit de tres piezas formado por un bandeau, un short de tiro alto y una camisa con trama transparente fue furor en redes sociales y aclamado por sus fans por su actitud desenfadada junto con las prendas en tendencia: hasta se hizo viral y fue meme con el lema “Don´t Worry Darling“.

Es cierto que ayudó el hecho de que se conoció la contradicción entre esa imagen con el espléndido look y que, a la vez, Olivia Wilde estaba diciendo en ese momento que Florence no había podido asistir a la conferencia de prensa de la película Don´t Worry Darling debido a conflictos de programación, como si literalmente no estuviera en Venecia en ese instante y con esa energía ¡fabulosa!

Quizás por eso la talentosa joven, evitando conflictos con la flamante directora de la película que protagoniza junto a Harry Styles, quedó inmortalizada también en un disfraz de Halloween reconociendo lo icónico del comportamiento y del look a la vez.



Los disfraces de Halloween más originales que verás. Fuente. Instagram @florencepugh

El amigo que se disfrazó de Florence Pugh para Halloween: Theo Smith

Con un top corto y pantalones púrpura, su amigo Theo Smith quiso rendirle un pequeño y polémico homenaje a su amiga. Incluso cuidó el detalle del bolso a juego que también tenía Florence ese día.

Además subió la apuesta imitando sus gafas de sol, además de un Aperol Spritz para recrear a la perfección el momento viral. Entre tanto, Florence Pugh posó junto a él vestida de Cruella Devil de 101 Dálmatas, llevando una peluca bicolor y un vestido moteado.

Theo, así, se disfrazó de un “icónico look en Venecia“. ¿Acaso existe una opción más controversial, original y estilosa que esta para llamar la atención de todos en Halloween y redoblar así la apuesta de volverse viral por partida doble? ¡Fabuloso!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.