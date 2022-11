Ángela Aguilar y Olivia Rodrigo coinciden en la elección del accesorio que será tendencia 2023

Ángela Aguilar y Olivia Rodrigo son dos jóvenes cantantes que están arrasando en Estados Unidos y el mundo. La casualidad de que ambas tengan 19 años y posean raíces latinas, las hace más cercanas en estilo y personalidad. Dos caras nuevas que se arriesgan a una de las tendencias que nos depara el 2023.

Como hicimos mención en el título, las plataformas serán los zapatos furor del próximo año. Ya no hay dudas de que su reconocimiento como tendencia 2023 está instalado y que varias famosas las han usado como Megan Fox o Ariana Grande. Hoy es el turno de Ángela Aguilar y Olivia Rodrigo que apostaron por llevar plataformas en sus últimos looks.

Empezaremos a analizar esta tendencia 2023 con Olivia Rodrigo. La cantante se ha pronunciado fanática de las plataformas desde que comenzó su carrera. No hay casi looks de ella en los que no esté llevando unas plataformas, ya sea dentro o fuera de la alfombra roja. Estos zapatos combinan a la perfección con su estilo retro moderno y sus letras rebeldes al estilo Avril Lavigne en el 2000.

Las plataformas preferidas de Olivia Rodrigo. Foto: People.

Uno de sus tantos estilismos con plataformas fue este, durante una red carpet, en el que llevó un conjunto de minifalda ajustada en rosado pastel y un corset negro con moños rosados. Pero, eso no fue lo único por lo que apostó, sino que también añadió unos guantes largos a tono con su look, unas medias negras translúcidas y sus plataformas negras con tiras en los pies y tobillos.

Este tipo de plataformas son ideales para llevar con minifaldas, shorts o vestidos cortos, ya que las cintas en los tobillos producen un efecto que suele acortar la figura. Les recomendamos no llevarlas con pantalones cropped o faldas midi que cubren las piernas, pero dejan un espacio en los tobillos, lo que puede generar este desbalance en la silueta en vez de estilizarla.

La idea de Ángela Aguilar para combinar plataformas. Foto: People en Español.

Aunque Ángela Aguilar no sea asidua a las plataformas, sí las ha elegido en ocasiones especiales en reemplazo de stilettos o sandalias de tacón. Una de esas oportunidades fue durante los Latin Grammy 2021, en los que impuso una tendencia divertida y osada: llevar plataformas de distintos colores en cada pie.

Sus plataformas pertenecían a la firma Versace y optó por llevar una fucsia y otra amarilla. Una combinación que no habíamos visto nunca y que la convirtió en una de las más comentadas de la noche. Por otro lado, arriesgó con su look de pantalones flare bicolor en azul y rosa claro junto con un top celeste de escote halter naranja con una gran abertura en el centro que le dio el plus sensual al outfit.

Ya sean en el clásico negro o combinadas en colores distintos y shocking, las plataformas serán la estrella dentro de los zapatos tendencia 2023. Como Olivia Rodrigo o Ángela Aguilar, la clave está en divertirse eligiendo los atuendos y probando sus nuevas versiones con plataformas.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!