El regreso de Taylor Swift a la moda con los trajes más elegantes

Taylor Swift se ha convertido en un hito de la música, ya que en una semana diez canciones de su nuevo álbum "Midnights",ocuparon los diez primero lugares de la lista Billboard. Su regreso a la música trajo aparejado su regreso a la moda con diferentes conjuntos caracterizados por su extrema elegancia.

Los trajes son el ítem que eligió Taylor Swift para su vuelta triunfal en la alfombra roja y algunos shows de televisión. Recopilamos los mejores conjuntos de la cantante durante estos meses del 2022 para que se den una idea del nuevo estilo que protagoniza la artista en relación a su nuevo álbum.

Foto: WWD.

Una de sus últimas apariciones fue en el programa televisivo "The Tonight Show with Jimmy Fallon", en donde sorprendió con un traje que se hizo viral en pocos segundos a través de las redes sociales. Taylor Swift eligió un traje estampado de pantalones flare junto con un top de cuello alto y blazer de dos botones con hombreras rectas.

El estampado chevron en blanco y negro fue un acierto total por parte de la cantante que acompañó su conjunto con unos botines negros con plataformas y pendientes pequeños. El print de formas pequeñas fue el indicado para que la celebridad luciera más estilizada, además de buscar la repetición en todas las prendas del traje.

Foto: Las Noticias en la Web.

Antes de lanzar su último proyecto, Taylor Swift visitó algunas alfombras rojas para promocionar su cortometraje inspirado en su canción, "All Too Well", en el que participaron Sadie Sink - actriz de las serie "Stranger Things" - y Dylan O'Brien - personaje principal de la saga "Maze Runner". Sadie interpretó a una joven Taylor de 19 años contando la historia sobre una relación con un hombre mucho más mayor que ella protagonizado por Dylan, quien personificó al actor Jake Gyllenhaal que tuvo una una fugaz pero fuerte relación con Taylor durante tres meses.

Para representar este cortometraje, la estrella de la música se decantó por un traje atemporal de terciopelo en borravino con pantalones slouchy y blazer de doble botonadura con hombreras rectas y escote en V. Al igual que en su anterior look, Taylor Swift volvió a apostar por botines de tacón en negro para que el traje fuese el protagonista absoluto del outfit.

Foto: Teen Vogue.

En último lugar, les enseñamos el traje más casual de la ícono con pantalones palazzo y chaleco sastre en negro con estampado de raya diplomática en blanco. El toque de color que tanto identifica a Taylor Swift en sus looks es el rojo - que hace referencia a su disco "Red"- y lo usó en esta oportunidad en dos zonas: la inferior con unos mocasines y la superior en sus labios.

El plus de este conjunto fue un gran moño en la zona baja o final de chaleco, que adornó su espalda y añadió esta característica perteneciente a su lado más romántico que, aunque quiera dejarla de lado, ya es parte de su personalidad y de su fabuloso estilo.

Tres trajes de Taylor Swift para festejar su espectacular regreso a la música con 13 canciones llenas de sensaciones y romanticismo. Esperamos con ansias sus siguientes apariciones dentro y fuera de la red carpet.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!