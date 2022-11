Predicciones del tarot signo por signo para este fin de semana

Estamos en plena temporada de eclipses y eso hace que todos nos sintamos movilizados. Por eso resulta tan importante comenzar a planificar el fin de semana teniendo en cuenta las predicciones del tarot que realiza la astróloga Silvina Pengov, creadora de El universo que no ves. Hay signos que se verán más afectados con esta movida energética y tal vez se sientan muy movilizados y emotivos. “Para signos como Sagitario o Piscis se recomienda hacer planes con amigos, salidas en grupo y hasta viajes. Por eso es ideal que puedas saberlo con tiempo para planificar una divertida escapada”, asegura la astróloga que realiza consultas personalizadas on line y dicta cursos y capacitaciones a través de su plataforma.

Aquí una guía completa, imperdible, de las predicciones del tarot, signo por signo, para el fin de semana.

Aries

Carta: El emperador.

Mensaje: “Seguramente con el eclipse tuviste que reformular alguna cuestión en tema de vínculos. Y si no lo hiciste, te está invitando justamente a reformularlos. Analiza qué es lo que quieres en esos vínculos. Consejo: trata de comunicarte de una forma más asertiva para que el otro pueda comprenderte y que no tengas que explotar si no te entienden”.

Tauro

Carta: El Papa.

Mensaje: “Tienes que animarte a mostrarte más en las relaciones. Quizás en alguna relación en particular no te estás animando a tener una conversación pendiente que te debes hace un tiempo. Puede ser un buen momento para por fin decir todo eso que tienes guardado. Anímate”.

Géminis

Carta: El colgado.

Mensaje: “Puede que esta espera te esté desesperando, pero tienes que comprender que las cosas siguen los tiempos del universo, que son divinos. Así que aprovecha esta espera, quizás puedes solucionar algo en algún vínculo, te permita ver la situación desde otro lugar y repensarte desde otro lugar”.

Cáncer

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Te está invitando a que te conectes contigo, que te vincules también con lo que realmente te está pasando. Puede que en alguno de tus vínculos dices que te enojas por algo y en el fondo es otro el motivo de tu enojo. Puede que estés enojado más contigo mismo que con el otro. Debes recalcular y repensarte un poco”.

Leo

Carta: El mago.

Mensaje: “Es una energía de inicio en las relaciones. Así que estaría bueno que te plantees un plan para hacer algo nuevo, divertido. Tener una charla, algo más lúdico. Las relaciones van a estar más más movidas y divertidas, pero también eso va a depender de ti y de cuánta onda puedas ponerle a estos días”.

Virgo

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Esta carta te está invitando a que conectes con tu poder interior. Debes analizar en dónde estás parado con algunas relaciones. Si estás en una postura más sumisa o por el contrario te sientes seguro de lo que quieres y de lo que vales. Replantéate eso. Recuerda que el poder siempre está dentro tuyo”.

Libra

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Te está invitando a abrirte a nuevas opciones. Quizás las cosas no son como las piensas. Debes abrirte, preguntar, hablar. Hay alguna opción que no estás viendo y está ahí disponible. Serpa una resolución de esto que está pasando con los vínculos. Amplía tu mirada, también puede que tengas que conocer gente nueva”.

Escorpio

Carta: El juicio.

Mensaje: “Hay temas que resolver. Quizás estás sintiéndote estancado en alguna situación y esta carta del juicio te está dando ‘un trompazo’ y te está diciendo despiértarte, activa, muévete. Si hay algo del pasado que te tiene un poco bloqueado debes enfrentarlo de una buena vez para poder crecer y evolucionar.”

Sagitario

Carta: El mundo.

Mensaje: “Te está invitando a que te conectes con tu energía más divertida, a que te animes a salir más. Llama a tus amigos para hacer planes distintos, puede ser a planificar un viaje. Si vienes de un tiempo medio encerrado debes abrirte, todavía hay un mundo de emociones y sensaciones por conocer”.

Capricornio

Carta: El carro.

Mensaje: “Avanza, toma las riendas de tu vida y fíjate quién se quiere subir a ese carro. Quizás estás asumiendo que hay gente que está en ese carro y cuando te des vuelta, te vas a dar cuenta que esas personas no están. Fíjate con quienes estás en ese carro, si están todos en la misma sintonía y de quién estás rodeado”.

Acuario

Carta: La templanza.

Mensaje: “Te está invitando a sanar, puede ser que en alguna relación tengas alguna conversación pendiente. Conecta con tu mundo emocional y sal un poco de la mente, de la cabeza, de las ideas. Tienes que conectarte más con lo que estás sintiendo”.

Piscis

Carta: La estrella.

Mensaje: “Te está diciendo que te animes a divertirte, trata de fluir con esta energía de los eclipses que te tienen bastante afectado, porque eres muy sensible a las energías. Así que la mejor forma de estar mejor es divirtiéndote, conectando con cosas que te hacen bien. Justo la estrella es una carta de grupos, así que está bueno planear alguna salida, algo divertido que te haga salir del modo tan emocional que estás pasando. De todas formas está bueno atravesar las emociones, lo que nos pasa. Pero igual recomiendo esos ratos de diversión, de conectar con otros”.