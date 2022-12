EL jean puede convertirse en el ítem clave de seducción aun para mujeres mayores de 60 años

Desde que a mediados de los años 30, una mujer se calzó un par de pantalones de jean, es una prenda que adoptamos. Y por suerte, los diseñadores de Europa y Estados Unidos nunca se olvidan de incluir el denim en sus colecciones. Quizá por eso, a los 64, Sharon Stone convierte al jean en su arma fashion de seducción.

Un equipo soñado: Sharon Stone se puso un jean básico, con zapatos de diseño y un blazer que todas queremos tener.

Si bien en la película que la hizo mundialmente famosa –Bajos instintos– el vestuario de Sharon Stone desconocía la existencia de esa prenda tan universal, en su vida diaria e incluso para algunos eventos donde la formalidad se puede entender de diferentes maneras, Sharon Stone nunca duda en elegir un jean. Y lo combina con blazer de diseño y calzado couture. Sí, unos stilettos de Manolo Blahnik o botas cortas pero cancheras.

Cancherísima con un look total denim: el jean más bien skinny y una campera estilo motoquera.

Y lo bueno de Sharon Stone es que no siempre elige el modelo skinny, aún cuando por lo estilizadas que son sus piernas, es un diseño que le calza perfecto. En general, la actriz parece primar otra ventaja de esta prenda universal y unisex, la comodidad. Por eso lo elige de corte recto, que incluso parecen un talle más de que le corresponde. E incluso alguno también oversize que pareciera usar en lugar de un jogging y que anuda con bandanas en lugar de cinturones clásicos.

Relax total: Sharon Stone con un jean desgastado y las imprescindibles sneakers básicas.

Hay otro detalle que Sharon Stone adoptó, es la adaptación que le dio al dobladillo del jean. Una forma que pareciera haberle copiado Sarah Jessica Parker. Sí, en el cuerpo de Carrie Bradshaw en Just Like That –es decir, el regreso de Sex and the City sin Samantha Jones–, la actriz lleva los jeans con el dobladillo levantado bien ancho tan como los lleva Sharon Stone.

Sí, a Sharon Stone a veces no le importa el calce perfecto del jean. Y en sus actividades outdoor elige la comodidad de un oversize.

Algunos señalan que adaptar el dobladillo de esa manera, sirve para estilizar. Y quizá sea cierto porque en uno de los mejores oufits que Sharon Stone posteó con jeans, ella lo usa de manera y completa el look con un calzado que destaca por su diseño y un blazer en color violeta para tener de por vida en nuestro guardarropas.