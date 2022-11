Karina Mazzocco tiene el vestido ideal para las fiestas que inspira a mujeres mayores de 50 años

Llega diciembre y empieza la temporada alta de fiestas. Celebraciones de fin de año, galas benéficas y, por supuesto, un sinfín de brindis. Cada cita es una ocasión para brillar. Incluso las celebrities aprovechan este momento del año para lucir sus diseños más originales.

A los 52, Karina Mazzocco no es la excepción sino que, por el contrario, reconfirma la regla: diciembre es tiempo de celebrar y de brillar. La conductora apuesta a modelos que destacan su silueta, como el vestido colorado con volados que lució en la gala de fin de año de Tenaris.

La top fue conductora de la velada -organizada por la compañía para agasajar a los empleados que llevan más de 30 años trabajando en la misma- por segundo año consecutivo. "Esta última, fue una semana de grandes eventos de fin de año", comentó la conductora en sus redes sociales.

El evento tuvo lugar en Sofitel La Reserva Cardales y, tal como describió Karina Mazzocco, "la luz del atardecer era perfecta". ¿Para qué? Para mostrar el impresionante vestido de Aischa Hallar que eligió para la ocasión.

El diseño en cuestión es un maxivestido cruzado en la delantera, con un lazo a la cintura y una falda amplia con volados. Es el mismo que la conductora lució en la gala de los Personajes del Año de revista GENTE. Celina Gonzalez Balcarce fue la estilista a cargo de seleccionar este look que resulta especialmente sentador.

Mientras Karina Mazzocco prefirió un tono aquamarina hace unas semanas, para la fiesta de fine de año de Tenaris prefirió llevar un vestido colorado: un tono mucho más acorde a las celebraciones de esta época festiva.

El vestido de corte camisero fue confeccionado con cinco metros de tafetán italiano. En ambos casos la conductora combinó el vestido con sandalias nude.

Karina Mazzocco también repitió el peinado -by Sole Vergara- con el pelo recogido en una cola... Aunque en ambas ocasiones la estilista le dio un toque diferente al look: más formal para la gala de los Personajes del año y con un estilo más descontracturado para la fiesta en Cardales. Ambos resultan inspiradores para mujeres mayores de 50 años que pueden perfectamente combinar sus looks con este tipo de estilismos.

Los vestidos -tanto el aguamarina como el colorado- se destacan por ser cómodos y lucir sofisticados al mismo tiempo por lo que se convierten en la opción perfecta para la temporada de fiestas.