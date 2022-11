Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre

ACUARIO: Es una semana clave para pensar en ti y dejar de lado la preocupación por tu alrededor. Venías muy mal acostumbrado a atender a todos, tanto en el trabajo como en las relaciones. Ahora la prioridad es escucharte. Se acercan oportunidades, pero solo si prestas atención a lo que se presenta. Cuida tu salud y las vibras que te rodean.



PISCIS: Esta semana le va a tocar a este signo elegir y no será nada fácil. A menudo se puede mantener la cabeza fría y tomar buenas decisiones, pero en este momento los astros te pondrán la situación mucho más compleja. Lidiarás con lo que quieres hacer y lo que debes. Medita antes, pide consejos y luego decide. Si no lo haces rápido, correrás el riesgo de perder. Se aproxima alguien del pasado.



ARIES: Llevas unos meses ahorrando o guardando todo lo que tiene mucho valor. Es momento de finalizar el año poniendo fin a ese dilema. Si tienes dinero es momento de tomar decisiones y arrancar con ese proyecto que tienes en mente. Es una semana clave para emprender. Acércate a quienes te abren las puertas, te despiertan buenas vibras y sacan lo mejor de ti.



TAURO: Es una semana en la que tendrás que andar con cuidado en el trabajo, cuando converses con tu pareja o te reúnas con amigos. Repasa bien lo que quieres decir antes de hablar. Tu postura puede afectar y mucho. Se vienen cambios, pero dependerán de cuánto hayas aprendido de las lecciones de los planetas en los meses anteriores. Se aproxima un nuevo amor. Abre tu corazón y suelta el pasado.



GÉMINIS: Tu personalidad te mantiene obsecuente de todo lo que sucede a tu alrededor. Es momento de replantearte y hacer todo lo posible para no quedarte solo o sola. Incluso, tus amigos te están diciendo que busques más lo real y dejes de lado lo virtual. No se vive de los sueños, Géminis. Es hora de que te afiances a lo que verdaderamente vale la pena. Muchos te apoyarán y otros se alejarán. Cuidado en el ambiente laboral.



CÁNCER: Últimamente estas creyendo más en ti y eso está haciéndote muy bien. Andas con paz y armonía después de un trabajo muy arduo durante todo el año. Esta semana podrás convertirte en quien siempre soñaste, no el centro de todo, sino parte del todo. Aunque te cueste reconocer o pedir perdón, vas a tener que lidiar aún con esto y ya verás los buenos resultados.



LEO: Es una semana donde los astros van a recompensar a ese signo con el curro que venía soñando hace tiempo. Eso si, a estar bien atentos a las oportunidades y a seguir dando todo de sí. Eso significa estudiar, trabajar, comprometerse y cerrar ciclos. Los cambios buenos se aproximan siempre y cuando estés seguro o segura del paso que quieres dar.



VIRGO: A este signo últimamente todo le da mucha pereza. El cansancio prevaleció durante todo el año y es momento de ir dejándolo de lado. Empieza por moverte, llamar y buscar a aquellas personas que siempre han estado a tu lado. Deja en el pasado esa particular forma de dirigir y entrégate a disfrutar. Cuando retomes contacto con la humanidad nuevamente sentirás que todo valió la pena. Es momento de despabilar y abandonar esa vida de jubilados.



LIBRA: Venías como un capullo en pleno movimiento y una energía negativa comenzó a apoderarse. No dejes que tu alrededor te tire abajo. Haz trabajado mucho este año para crecer en todos los sentidos. Siéntete como eres, una buena persona, y vuelve a sumar amor, alegría y gratitud. Esta semana es clave para renovar tus contactos para cambiar de a poco tu energía. Cerrar un buen año dependerá de que te aferres a todo lo bueno que viviste.



ESCORPIO: Vienes de unas semanas donde todo iba como seda y no podrías estar más feliz. Te han felicitado y te han agradecido todo. Haz hechos nuevos amigos y haz revertido la energía que te empujaba hacia atrás. Ahora vuelve a la realidad y selecciona quienes están a tu lado porque te quieren. No dejes ir esa buena energía y vuélcala en nuevos proyectos. Es una semana donde estarás muy creativo así que aprovecha y sácale partido al máximo.



SAGITARIO: Este signo venía con muchos dramas y por eso tantos cambios. Ya es momento de parar, pensar y tomar decisiones acertadas. Siendo honestos y dejando los eufemismos, el año terminará a tu favor si te relajas. Lo bueno de todo lo que has vivido es que ahora con un par de observaciones el drama acabará por convertirse en oportunidad. A estar atentos al amor. Es ahora.



CAPRICORNIO: Pareciera que el mundo se viene cabreando lindo con este signo, pero no. Todo viene siendo un aprendizaje absoluto. Quizás el problema no sea de tu alrededor sino tuyo. Si las cosas no venían saliendo bien, a menos comienza por cambiar de postura y dejar de pensar que la vida es eterna. Vuelve y cambia de estrategia. Tienes tiempo para dejar pasar la mala racha, pero tienes que poner mucho de tu parte. Abre ese corazón querido, capricornio. Ábrete al mundo.