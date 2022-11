Las predicciones del tarot signo por signo para encarar con éxito el fin de semana

Este es el último fin de semana de noviembre. Se acerca fin de año y siempre llega el momento de los balances y planes para el 2023. Por eso es clave que tengas en claro las predicciones del tarot para encarar con éxito el fin de semana. Su creadora es la astróloga Silvina Pengov, autora de El universo que no ves, quien realiza consultas personalizadas online y dicta cursos a través de su plataforma.

Esta guía completa, signo por signo, te permitirá conocer cuál es el mensaje de las cartas del tarot y así poder proyectar y encarar con éxito el fin de semana.

Aries

Carta: La estrella.

Mensaje: “Es el momento de mostrarte tal y cual eres. Es tiempo de afianzar algún vínculo en especial o en general. Muéstrate más auténtico, es eso lo que va a aumentar tu vibra y traerá algo diferente a tu vida”.

Tauro

Carta: El diablo.

Mensaje: “Puede que estés tratando de controlar una situación, una relación o quizás también lo que te está pasando con alguien y esta carta del Diablo dice que cuanto más trates de controlar peor es. Debes dejar fluir, te estás obsesionando con esa situación o con esa persona. Tauro trata de soltar un poco el control y déjate llevar un poco más por lo que por lo que te está pasando”.

Géminis

Carta: La luna.

Mensaje: “Conecta con tus emociones, con las cosas que realmente te están pasando. Quizás hay un punto en el que te sientes enquistado, sin poder avanzar. Si esto es así es porque hay algo del pasado que no está resuelto. Puede ser una relación o un patrón, un mecanismo. Empieza a trabajar, a conectar con eso y a trabajarlo después”.

Cáncer

Carta: El juicio.

Mensaje: “Te está invitando a despertar, es tiempo de despertar en alguna relación, quizás es hacer ese click que te estaba haciendo falta. Hay una ficha que te tiene que bajar. Así podrás tomar una actitud diferente frente a ese vínculo y darte cuenta que tú también puedes actuar”.

Leo

Carta: La templanza.

Mensaje: “Te está recomendando armonizar en tus relaciones. Quizás haya algún vínculo que necesita más atención, que necesita un poco de paz, de armonía y mayor equilibrio. Si tienes alguna charla pendiente con alguien es un buen momento para hacerlo”.

Virgo

Carta: El carro.

Mensaje: “Puede que te sientas que estás activando, quizás tengas ganas de salir, de conocer gente. Eso está muy bueno y es una buena carta para que así sea. Así que si estás con ese impulso, síguelo, seguramente puede aparecer alguien nuevo en tu vida”.

Libra

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Te está invitando a no forzar situaciones, a no forzar relaciones y a que te dejes llevar un poco más por lo que dice tu corazón y no tanto tu cabeza. Es el momento de silenciar el pensamiento y conectar con la emoción. Fíjate qué es lo que sientes, qué cosas te pasan. Conecta con la emoción y desconecta un poco de la cabeza para poder entender qué pasa en ese vínculo tan especial”.

Escorpio

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Quizás esta semana estés con ganas de estar más tranquilo, no estés tan abierto a los otros. Si es eso lo que sientes está bueno que lo respetes y que si hay algunos compromisos que tomaste y no tienes muchas ganas de hacerlos no lo hagas. Respeta tus tiempos”.

Sagitario

Carta: El mago.

Mensaje: “Es un buen momento en tus relaciones para hablar, para hacer programas nuevos, para proyectar quizás con otro. Pero al momento de poner en marcha todos esos planes, fíjate cuáles son esas ideas y actívalas”.

Capricornio

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Los está invitando a cerrar ciclos para que nuevos ciclos de expansión comiencen, se abra la energía, que empiece a fluir de otra manera. Estás en la previa también a tu cumpleaños. Tienes un mes, fíjate qué cosas hay que cerrar para que no te las lleves al próximo año”.

Acuario

Carta: La justicia.

Mensaje: “Es momento de tomar decisiones. Quizás estás en alguna duda entre una persona y otra entre decidir si seguir con un vínculo o no. Siempre debes poner en la balanza los pros y los contras. Lo que decidas será lo correcto para ti y para todos”.

Piscis

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Disfruta de los vínculos, de salir, de divertirte. Conecta con gente que te haga sentir bien. Te mereces todo, así que dale para adelante. Si te estás conformando con migajas en algún vínculo, tienes que entender que no es así”.