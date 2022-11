El secreto de Bárbara de Regil para lucir unos abdominales que elevan la temperatura

Según lo que contó en sus redes sociales, Bárbara de Regil (35) hace ejercicio 6 días a la semana, come saludable y natural, no hace ayunos ni come keto. ¿Cómo mantiene sus abdominales tonificados? ¡Te contamos su verdadero secreto a continuación!



Su trabajado abdomen suele ser el centro de todos sus outfits que lo dejan al descubierto ¡fabuloso! Fuente. Instagram @barbaraderegil

La rutina para tener los abdominales de acero de Bárbara de Regil

El secreto para tener el centro del cuerpo musculoso y fuerte es una rutina intensa con intervalos de descanso y hits. Son 20 minutos en los que Bárbara de Regil lo da todo concentrando su esfuerzo en la zona abdominal.

Para comenzar, y luego de un breve calentamiento aeróbico en el lugar, se coloca en forma de puente y cruza la mano y el pie contrarios en una serie de repeticiones mientras contrae el abdomen. Este ejercicio trabaja también los glúteos, y cuando descansa de esta serie combina con sentadillas, abdominales simples y plancha.

Rotando estos ejercicios al menos tres veces, logra que la parte central entrene fuerza de manera intensa y relaje cuando cambia el circuito sin dejar de trabajar el músculo. De esta manera, la activación abdominal sigue concentrada y con el tiempo logras superar tus marcas.

Según la estrella, es cuestión de perseverancia, ya que puede costar al principio, pero si te mantienes enfocado, además de perder grasa y músculo, ganas en salud mental: “¡Es terapia!“, asegura la celebridad al revelar su secreto más preciado.

Eso sí, no necesita hacer más de 20 minutos, de modo que con el combo de cinta o algún deporte extremo como el sandboard, actividad que le encanta, cumple su objetivo de casi una hora de trabajo diario para mantenerse en forma.



Su máximo secreto es una rutina de 6 días con intensidad máxima durante 20 minuto enfocado en la zona. Fuente. Instagram @barbaraderegil

La alimentación de Bárbara de Regil

Los batidos proteicos con frutas y vegetales son sus favoritos para empezar el día, además de beber mucha agua. Siempre cumple con las 4 comidas, sin saltearlas, y trata de incorporar variedad y color a cada uno de sus platos.

La mexicana asegura que no podría entrenar tanto si no alimentara sus músculos y por eso el plátano, la avena y la proteína son claves en su dieta.

Según contó en su cuenta oficial de Instagram, no se restringe si tiene antojos, pues sabe que las privaciones a la larga pesan y llevan a comer de más.

¿Cuál de todo estos tips y secretos de Bárbara de Regil estás lista para incorporar?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.