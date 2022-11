Conoce el estilo de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, que ya llegó a Qatar para alentar a la Selección

Con motivo del Mundial de Qatar 2022, empezamos a conocer más de cerca el estilo de las parejas de los futbolistas que son parte de la Selección Argentina. Camila Galante es la esposa de Leandro Paredes, el número 5 dentro del equipo que representa a Argentina en la Copa 2022.

Aunque no sea una mujer que se dedique a ser influencer como Agustina Gandolfo o Antonela Roccuzzo, Camila Galante es empresaria de belleza y cosmética, y sabe mucho sobre moda. Así lo refleja en sus looks que conjugan el clasicismo atemporal con algunas prendas modernas o en tendencia. Una nueva celebridad a la que no debemos perderle el paso.

El estilo de Camila Galante que ya captó varias miradas de las fashionista argentinas. Foto: Instagram @ccamilagalantee.

Uno de sus últimos outfits que publicó antes de viajar hacia Qatar junto a sus hijos fue un estilismo cool, casual y que combinaba lo mejor de ambos lados que conforman su estilo. Camila Galante optó por unos jeans rectos con apliques de cristales, top negro básico, blazer negro, mocasines negros y bolso brillante (ambas piezas de la marca Prada).

Un look que puede lucir muy común o que estamos acostumbradas de ver en la calle, pero que la empresaria lo luce con ese toque fashionista, gracias a los brillantes aplicados en sus jeans y bolso, como también lo hace al elegir dos prendas básicas, como su top y blazer, y otras en tendencia como los vaqueros brillantes, este bolso Prada que lo han llevado varias influencers como Chiara Ferragni y sus mocasines que son los favoritos de celebridades como Dakota Johnson.

Camila Galante apuesta a un estilo clásico, pero ronovado. Foto: Instagram @ccamilagalantee.

Si hablamos de una mujer que apuesta al estilo clásico, lo primero que se nos viene a la cabeza son los trajes y en colores como blanco o negro. Esta premisa es algo que tiene muy en cuenta Camila Galante en sus apariciones, como esta vez en la que asistió a un partido para alentar a su marido, Leandro Paredes.

La argentina lució un traje blanco, híper favorecedor, de pantalones tobilleros de pinzas y cintura alta que combinaba con su blazer. Además, Camila añadió un top negro, stilettos bicolor y el mítico bolso negro inspirado en Lady Di y diseñado por Dior, Lady Dior. Claramente, una opción que podemos llevar en cualquier ocasión elegante.

Total look en blanco, el look imprescindible para el verano. Foto: Instagram @ccamilagalantee.

Por último, no podemos dejar de nombrar los looks monocromáticos, una constante en el estilo de Camila Galante. La esposa de Leandro Paredes enseñó su atuendo de shorts, cinto, top y chaleco blanco junto con unos zuecos de cinta ancha y un bolso 2.55 de Chanel, ambos en tonos nude.

Este es un outfit ideal para el verano y con prendas que puedes usar en miles de estilismos más. El chaleco sastre le añadió esa pizca de elegancia que necesitaban estas piezas para funcionar a la perfección, ya que sin él, sería un look menos destacable o moderno.

¿Qué les parece el estilo de Camila Galante? ¿Creen que puede convertirse en una de las nuevas influencers de moda luego del Mundial de Qatar 2022?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!