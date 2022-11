Ella siempre está para salvar las fiestas. La icónica cantante Mariah Carey sorprende con novedades cada vez que se acerca la Navidad. Y este año no es la excepción. Su objetivo siempre es generar un espíritu festivo a través de canciones, bailes y, por qué no, los mejores outfits perfectos para imitar.



Mariah Carey en la Navidad

En cuanto a su estilo, Mariah Carey ya es conocida por su estética glamorosa. La diva rara vez llega a un escenario sin sus increíbles vestidos de noche. A menudo los luce adornados con cristales, lentejuelas y hasta plumas. Sin embargo, para el especial de Navidad, incorporó firmas navideñas en diferentes looks festivos.

De todos los que lució hasta ahora, los más destacados incluyen un vestido de fiesta blanco con forma de copo de nieve. Sus adorables prendas casi siempre están completamente cubiertas de lentejuelas plateadas o inspiradas en el Cascanueces, y todas las adorna con ribetes dorados y más cristales.

No caben dudas de que es su silueta favorita navideña y no se esperaría menos de Carey. Incluso, lo más impresionante de todos sus conjuntos es que han sido concebidos y diseñados por ella misma. Así es. Mariah puede cantar, producir y diseñar. ¿Hay algo que no pueda hacer? A continuación, esta es una mirada más cercana a los mejores outfits navideños para imitar.

Los mejores outfits navideños de Mariah Carey para imitar - Fuente: Instagram @mariahcarey

Los mejores outfits navideños

Cuando Mariah Carey le da oficialmente la bienvenida a la Navidad, lo hace sin dejar nada al azar. Incluso, ha llegado a usar un traje de Santa Claus. Mira los detalles de sus mejores outfits navideños.

Aquí, la cantante eligió un vestido dorado súper ajustado a su cuerpo que tenía un diseño muy similar al de la tapa de su disco, pero lo más sensual fue el pronunciado escote y el corte para que se vea su pierna. El tapado de piel blanco ¡infaltable en sus producciones navideñas!

Los mejores outfits navideños de Mariah Carey para imitar - Fuente: Instagram @mariahcarey

Conocida por difundir la alegría navideña, la cantante también compartió un mensaje a través de un video donde lució diferentes trajes muy creativos para comprar. No obstante, destacamos este outfit donde se mostró muy similar al anterior, aunque el vestido es rojo y el escote plateado. El vestido rojo, de los mejores outfits navideños de Mariah Carey para imitar - Fuente: Instagram @mariahcarey

Como regalo de Navidad, posó con otra larga prenda roja con un escote en V pronunciado. De esta manera, advirtió que abrirá el 20 de diciembre con su especial “Mariah Carey Merry Christmas To All”. El especial navideño de Mariah Carey - Fuente: Instagram @mariahcarey

También se mostró recientemente con otros dos trajes navideños muy particulares. Uno en negro, con una campera súper abrigada, piel en su capucha y guantes rodeada de nieve, y otro enterizo color rojo, muy similar al traje de Papá Noel. Y es que, cada año sorprende con uno diferente. La campera negra navideña de Mariah Carey para imitar - Fuente: Instagram @mariahcarey

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.