Quién es Fabiola Campomanes, la nueva rival de estilo de Kate del Castillo

A veces sucede que dos personajes se parezcan. Pero este caso podría plantear el siguiente interrogante: ¿fueron separadas al nacer? Por supuesto que no pero sí es cierto que Kate del Castillo tiene una rival fashion; nosotras, un ícono más para seguir: Fabiola Campomanes.

¿Separadas al nacer? Kate de Castillo (izq.), y Fabiola Campomanes (der.). Las dos son actrices, tienen 50 años y son mexicanas.

Muchas son las coincidencias entre Kate del Castillo y Fabiola Campomanes. Ambas son actrices, tienen 50 años, nacieron en Ciudad de México, y por si fuera poco ¡las dos miden 1,65 de altura! En algunas latitudes, la fama de Kate del Castillo está un poco más extendida. Pero Fabiola Campomanes no le va en zaga. Si bien muchas advertimos su estilo en El juego de las Llaves y en Mi Corazón es tuyo, se está haciendo más popular por su coprotagónico en la serie de Netflix, “Diario de un Gigoló”.

Fabiola Campomanes con Jesús Castro, el galán de “Diario de un Gigoló”.

Fabiola Campomanes con un básico que nunca falla y se adapta según los accesorios.

El vestuario que usa Fabiola Campomanes en “Diario de un Gigoló” es un catálogo fashion que no da detalle al descuido. Y es ideal para ella que tiene 50 años como para mujeres más jóvenes. Y como sucede con “Sex and the City” o “Emily in Paris”, en esta serie, el estilismo de esta mexicana que parece hermana gemela de Kate del Castillo es super importante. Quizá de ahí también el éxito de “Diario de un Gigoló”, y de Fabiola Campomanes como ícono fashion. Este noviembre de 2022, la serie está tercera a nivel mundial, sexta en Estados Unidos, segunda en la Argentina, y primera en Turquía.

Fabiola Campomanes con las sandalias perfectas para potenciar la sensualidad.

La actriz de “Diario de un Gigoló” con un diseño en coral, con recortes estratégicos y apto para todas.

Para Fabiola Campomanes, la moda es importante dentro y fuera los sets. Y también es una consigna de vida. “Hay que vestirnos como se nos dé la gana”, dijo la actriz en un reportaje consultada por su estilo. “Tenemos que mostrarnos como se nos dé la gana y ser respetados, porque todas valemos, y no importa las formas de nuestro cuerpo, importa que nos respeten. Entonces si yo salgo como quiera salir, tengo que ser respetada”. Y sale perfecta: su cuenta de Instagram da muchas ideas de looks para estar espléndida.