Es sabido que Karlie Kloss de por sí cuenta con unas piernas infinitas. Sin embargo, hay ciertos elementos de la moda, como zapatos, que suman muchísimo a la hora de combinarlos y conseguir un efecto estilizado. La modelo es toda una musa inspiradora y así lo demuestra cada día con sus outfits de marcado aire classy.

Por lo general, la mayoría de las modelos dejan las tendencias de la temporada para la pasarela ya que en su día a día prefieren vestirse con prendas atemporales, de esas que siempre funcionan. Sin dudas, así es Karlie y te lo mostramos a continuación.

Karlie Kloss: la reina de los zapatos soñados

No es la primera vez que Karlie Kloss acierta plenamente con sus looks. De hecho, la modelo es una verdadera maestra a la hora de vestir prendas atemporales y que sus looks terminen siendo asombrosamente frescos. En este caso, eligió un vestido midy negro con unos zapatos stilettos, también negros, que estilizan las piernas como ningún otro calzado.

Los zapatos soñados de Karlie Kloss que estilizan las piernas - Fuente: Instagram @karliekloss

La modelo tiene un manual de estilo muy particular. Para ello, siempre tiene en cuenta prendas con patrones clásicos y claramente huye de los estampados apostando así a las prendas en un solo color, preferiblemente en tonos oscuros.

Asimismo, para completar sus looks usa accesorios de calidad y con ello sube puntos en la sofisticación de cualquier estilismo. Es toda una inspiradora de las prendas que jamás pasan de moda y los zapatos que siempre van con ellas.

El efecto soñado: estilizar las piernas

Si bien Kloss tiene unas piernas soñadas, siempre busca en sus outfits que todo su cuerpo salga favorecido. Es una amante de los clásicos zapatos stilettos y en esta oportunidad volvió a elegirlos. Ha sido una gran elección monocromática, y si bien el vestido era largo, el detalle más delicado se lo llevaron sus pies.

Los zapatos soñados de Karlie Kloss que estilizan las piernas - Fuente: Instagram @karliekloss

Cuéntanos si te gustan sus combinaciones y la forma en que tiene la modelo de lucir fresca, cómoda y muy estilosa. Si eres fan de los stilettos como ella, ¿con qué los combinarías para estilizar tus piernas?

