Horóscopo: así será tu semana del 21 al 27 de noviembre

ACUARIO: Se viene una semana de descanso y eso significa bajar un poco el ritmo. Aunque sea un signo de aventuras y acción, es momento de reconocer que cuando no se descansa bien te conviertes en un Gremlin. Por tu bien y el de tu alrededor, tómate la semana con calma en todos los ámbitos, te ayudará a enfrentar nuevos retos.



PISCIS: Vienes sintiendo que todo te obsesiona. Es momento de parar y recapitular todo en el trabajo y en las relaciones. Aterriza un poco en el hogar y cambia el chip que vienes teniendo durante todo el año, si no lo haces, tu alrededor se cansará de ti y se alejará. Los cambios más propicios para terminar esta semana será prestarle más atención a la salud.



ARIES: La influencia de la luna sacará en este signo ese lado más sensible. Es posible que te sientas perceptible a todo, principalmente en las relaciones laborales. Presta mucha atención a tu alrededor y reubícate donde te sientas más a gusto. En el amor habrá que estar más atentos, tanto para los que ya estén en pareja como para quienes están en la búsqueda de su media naranja.



TAURO: Vienes muy ilusionado con empezar una relación, pero si no te amas tanto como te mereces, no llegará. Es momento de emocionarse más con las personas que siempre han estado contigo, todo lo bueno llegará cuando menos te imagines. En el trabajo sentirás cansancio, así que acepta que debes tomarte todo con mucha más relajación. Es tiempo de buscar aquellas herramientas que alguna vez funcionaron y ponerlas nuevamente en práctica.



GÉMINIS: Aprovecha la luna y su influencia en esta semana. Es momento de crear nuevos climas en lo laboral y personal, sobre todo a finales de la semana. Aunque tengas miedo por los cambios que se avecinan, serán para bien. Saca a relucir tu yo más creativo. Los movimientos que realices serán claves para lo que resta del año.



CÁNCER: Pero sí, cancer, eres especial. Últimamente sientes que eres el centro de todo y eso te viene pesando. Siéntelo como un halago porque algo nuevo y bueno te traerá. Presta más atención a tu alrededor, amigos y familia que están pendientes de que seas libre. Como buen canceriano, quien siempre es el eje de todas las reuniones, suelta y deja que los demás hagan por ti. Es el momento de empezar a dar vuelta tu rol.



LEO: Queridos leoncitos, este signo viene con mucha incertidumbre este año, aunque esta semana en particular se basará en que prestes mucha más atención a todos tus compromisos. Vienes postergando tanto que nunca terminas nada. Es momento de ubicarse delante de todo y de todos, pero sin dejar de lado a quienes realmente estuvieron. El amor sigue siendo un tema sin esclarecer y así seguirá mientras no te decidas a lo que sientes.



VIRGO: Todos saben que es el signo más organizado y especulador. La posición de Marte te dará aún más energía de la que te caracteriza. Pero, no la uses mal, sino llegarás agotado a fin de año. Avanza con tu instinto, pero todo lo aprendido este año ponlo en práctica. La clave para que todo salga bien es ser claro y directo, ahora más que nunca. Aunque vivan un mal trago, vale la pena.



LIBRA: Fue un buen año y así se ve reflejado esta semana. Vienes sintiendo que los planetas están a tu favor, pero ojo, porque si te quedas en la comodidad todo puede revertirse. Muévete constantemente, usa tu inteligencia en todos los ámbitos. El amor estará allí revoloteando y ya sabrás bien qué hacer. Sigue ese instinto de belleza interior que tienes e iluminarás correctamente a quien se te cruce. Ten fe.



ESCORPIO: Querido escorpio, qué rápido vienes andando. El cerebro se agotará. Es momento de bajar y solo ofrecer tus energías en aquello que verdaderamente te apasiona. Adéntrate a ese mundo que conoces de comenzar las cosas y terminarlas, pero a tus tiempos, sin presión. Es una semana clave para terminar como quieres este año. Mira más a tu alrededor, los planetas te apoyan para iniciar nuevas relaciones.



SAGITARIO: Deja de lloriquear. Ten paciencia que todo lo que te rodea es por tu bien, no te sobrepases con las exigencias y mide tus energías. Para quienes son extremadamente sensibles, tienen que reflexionar y cuidarse más. Es momento de hacer yoga o cualquier actividad donde encuentren el equilibrio. En el trabajo como en el amor, les irá bien siempre y cuando dejen que fluya.



CAPRICORNIO: Todo lo que no has conseguido hasta el momento, no lo harás en esta semana. Sin embargo, es momento de aclarar las ideas y dar prioridades. En el amor pueden surgir nuevos retos, a estar más atentos. En el trabajo como en la salud, todo viene bien, pero si sientes que es necesario arriesgar, hazlo, verás que nada es tan complicado como tu cabeza lo piensa.