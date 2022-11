A los 48 años, Penélope Cruz muestra cómo estar canchera con básicos y accesorios

Aunque no lo digamos, algunas prendas de Chanel a veces pueden parecer aburridas, incluso en los desfiles. Y son las combinaciones que luego reformulan quienes las usan las que le dan un nuevo significado. A los 48 años, Penélope Cruz muestra cómo estar canchera con dos básicos de Chanel.

La actriz española es una de las embajadoras de la marca francesa y no hay estreno o alfombra roja que no luzca modelos de Chanel. Y con el amplio catálogo a su disposición, armó un combo con dos básicos en color negro que, además de ser ideal para mujeres mayores de 40 años, puede copiarse con prendas de firmas menos costosas.

Total black by Chanel, reversionado por Penélope Cruz al estilo ochentoso.

Si tu adolescencia fue en los años ’80 y eran fanática de Madonna y del estilo que usó en la película “Buscando desesperadamente a Susan”, descubrirás que sin duda, Penélope Cruz se inspiró en ella para verse canchera, juvenil y porque no, hasta rockera. No sabemos si delante del espejo y mientras daba sus últimos retoques, Penélope Cruz hizo karaoke con “Like a Virgin” , “Material Girl” o “Dres You Up”, pero si se hiciera una nueva versión de cualquiera de esas canciones, la actriz sería la protagonista.

En total black, Penélope Cruz armó su look canchero con una chaqueta de corte clásico Chanel, es decir, cuello a la base, largo apenas por debajo de la cintura, los botones con el monograma característico pero realizados en metal para potenciar el estilo rocker; y lo festivo lo aporta el material de la prenda: toda hecha en lentejuelas de brillo opaco. Debajo, la actriz llevó un sencillo vestido corto negro, con escote redondo y realizado en un sutil encaje de algodón.

Roxana Arquette y Madonna en “Buscando desesperadamente a Susan”.

Y para terminar de definir su tributo a la Madonna de los ‘80s: accesorios Chanel, por supuesto. Los famosos collares de cadenas y perlas, los que combinan metal y cuero, dos cinturones finitos, un par de brazaletes rígidos, y una mini-cartera rectangular en cuero matelaseado. El cabello, simple, ese arreglo que da idea de que no se hizo nada.