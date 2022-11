Estos son los polvos translúcidos perfectos para amantes del maquillaje

Los polvos translúcidos tienen un potencial infinito a la hora de fijar, iluminar y mantener impecable un maquillaje. Te contamos todo sobre este cosmético imprescindible y dónde puedes conseguirlo.

El efecto mate sin brillo y fijador del make up de este polvo translúcido es superior al de muchos de marcas de lujo y es super accesible. Fuente. trendisima.com

Polvos translúcidos: aliados para conseguir el make up perfecto

Las redes sociales están llenas de tips beauty entre los que rescatamos este cosmético por ser uno de los más apreciados por los amantes del maquillaje: los polvos translúcidos.

Estos se han vuelto tan virales como favoritos, y son los Brighten Up! Banana Powder, de la marca Essence. Tienen un precio accesible y una efectividad de lujo.

Su mejor cualidad es que no solo fijan el make up para que éste no se corra, sino que además dejan el rostro sedoso y empolvado sin esa sensación grasa que aparece al rato de estar maquilladas. Como si el rostro quedara de porcelana, estos polvos traslúcidos pasan la prueba de los influencers que testean varias marcas y demuestran que su poder es realmente impresionante.

El cosmético de Essence, además de dejar la piel mate y sin brillos, provoca una terminación perfecta dejando estático a tu maquillaje tal como lo terminaste , sin que se corra ni un poco. Combate la transpiración, el sebo y es ideal para usar por encima de todo el rostro y redoblar su aplicación alrededor de los ojos ya que no se resquebraja ni acentúa las líneas de expresión.

Polvos translúcidos: para qué sirve este producto

En resumen, la principal función de este producto cosmético, que si no conocías debes sumar ya, es que permite un sellado de tu maquillaje justo en el momento en el que lo terminas y lo consideras perfecto para que permanezca tal cual por muchas horas.

La técnica es conocida por los make up artist profesionales como “baking“ y se refiere al acto de prolongar su duración con un acabado mate para lucir una piel “de porcelana“.

Si eres de las que prefiere un efecto glow en el rostro y usas productos satinados en pómulos y otros puntos estratégicos, igualmente puedes sumar este must en el área de los ojos para fijar y volver más “mate“ todo este sector de tu make up.

Debes saber que lo mejor de estos polvos translúcidos es su precio: tan solo 4,99 dólares en ulta.com, ¡una maravilla!

Eso sí recuerda que esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.