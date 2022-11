De Naomi Campbell a Bella Hadid, los mejores looks en Qatar

Con la atención del mundo entera puesta sobre Qatar, Naomi Campbell consideró que ese era el destino privilegiado para una nueva edición de Emerge, el desfile de moda que organiza con Fashion for Relief, la organización que creó en 2005 con el objetivo de recaudar fondos para causas humanitarias y ambientales. En este caso, el show se llevó a cabo en conjunto con Qatar Creates, que promueve las actividades culturales en el país de Medio Oriente.

A tres semanas del kick off del Mundial de Qatar 2022 la supermodelo contó por qué estaba en Doha. "Estamos aquí en Doha para centrarnos en la misión de Emerge: arrojar luz sobre los extraordinarios talentos de los creativos africanos. No estoy interesada en marcar casillas sino que me interesa el trabajo. Es por la cultura y es lo que amo.

Campbell compartió algunas de las idea que le parecieron clave durante la presentación de Emerge Iniciative. "¡África es mucho más que una tabla de tendencias! Aprendí de los mejores -en áreas africanas de bajos ingresos- en sostenibilidad y reciclaje. ¡Honestamente, las grandes marcas deberían aprender de ellos!", expresó parafraseando al artista Kehinde Wiley. Y sumó la mirada de Stella Jean: "África no es nocional… menos aspiracional… ese lugar de allá… sino un lugar donde puedo crear obras y representarlas en mis pinturas. Siéntate en la presencia de África y deja que te inunde; con suerte, en el proceso te cambiará”.

Naomi fue protagonista en la pasarela de Emerge

Bella Hadid también fue parte de esta fiesta. Y compartió su alegría por poder sumarse a un proyecto tan significativo como Emerge.

La top Karolina Kurkova, celebró ser parte de esta iniciativa: "Me encantó ser parte de ver este desencadenamiento de la próxima generación de talento en las industrias creativas. No puedo esperar para usar muchos de estos looks absolutamente impresionantes", escribió junto al video con el que dio cuenta de su presencia en el show que unió moda y filantropía.

También Anna Dello Russo felicitó a la supermodelo británica por el éxito del desfile y, más aun, por impulsar esta iniciativa que busca la promoción cultural de los países africanos.