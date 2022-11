Cómo llevar los colores que son tendencia esta primavera

La temporada primavera-verano siempre llena las vidrieras de las casas de ropa -y nuestros guardarropas- de color. Si te abruma la idea de combinar diferentes paletas de color y sentís que siempre usas los mismos tonos en tus looks, esta nota es para vos ya que voy a hacer un repaso de los colores de la temporada y una guía para combinarlos de forma original.

Esta primavera estallaron los tonos vibrantes como naranja, azul Klein, verde lima y fucsia. Pero también hay colores menos saturados para quienes tengan estilos más clásicos o minimalistas. Verde pastel, lila y café son ideales para acompañar looks más neutros.

Uno de los principales trucos está en saber cuáles de estos colores nos favorecen y cuáles no tanto. Si creés que alguno de los colores en tendencia no te favorece pero querés usarlo igual, conviene incorporalo en prendas inferiores o accesorios para aportar un toque de color.

Fucsia, la gran apuesta de Valentino

Luego de la Semana de la Moda de París Fall-Winter 2022, donde Valentino cambió sus clásicos looks negros y rojos por una pasarela totalmente fucsia, este tono se convirtió en uno de los reyes de la temporada.

El fucsia es un color positivo, cálido y alegre. Podés combinarlo con mostaza o amarillo y con verde lima o verde esmeralda para lograr looks vibrantes, llenos de energía y muy femeninos.

Animate a jugar con las diferentes combinaciones. Imagen @thacianamesquita

Si buscás un looks más sobrio combiná una prenda fucsia con otra gris o nude.

Si querés seguir la tendencia pero tu estilo es más sobrio, combiná el fucsia con blanco y negro. Imagen @thacianamesquita

Imagen @macahamilton.

Imagen @muymona

El regreso de los tonos pastel

Si bien los tonos estridentes predominan, los tonos pastel tienen esta primavera un marcado protagonismo. Dan a los looks un aspecto etéreo, romántico y femenino.

El verde pastel transmite calma y bienestar y es ideal para combinar con tonos arena, blancos y marrones. Si te animás a un look monocromático, sobrio y elegante, combinalo con verde oliva. Los tonos pastel son un must de esta primavera. Imagen @camilacoelho Imagen @telodijenena Imagen @muymona

Otro tono pastel que irrumpió en la moda es el lila. Luego de que Pantone anunciara Very Peri como el color del año 2022 empezamos a ver sus variaciones en diferentes tonos.

El lila es un color que transmite espiritualidad y calma. Es un tono ideal para combinar con nude y otros pasteles (como el verde) para looks más ingenuos y frescos. Combiná tonos pastel para un look muy a la moda. Imagen @alezandraprereira Imagen @macahamilton Imagen @macahamilton

Si buscás un cambinacnión elegante y a la moda, no dudes en elegir el color negro combinado con pasteles, vas a trasnmitir sobriedad y tendencia en el mismo outfit.

Azul Klein: el clásico que siempre vuelve

El nombre azul klein deriva del pintor francés Yves Klein y se caracteriza por ser un color intenso y eléctrico, que transmite responsabilidad y energía a la vez. Incorporá color en un tono clásico como el azul. Imagen @oliviapalermo

Es un tono muy favorecedor y versátil que aporta tendencia a looks en tonos de marrón, nude o negro. Imagen @nettiweber Imagen @luizasobral

Si buscás una combinación potente y llena de energía, combiná azul Klein con tonos fluor, especialmente fucsia, verde o naranja. Animate a combinar los distintos colores en tendencia. Imagen @thassianaves magen @thacianamesquita

¿Necesitás alegría? ¡Naranja!

El color naranja es un color típicamente primaveral, ya que se luce en pieles bronceadas. Es un tono alegre y veraniego, que asociamos con el disfrute y relax.

Si te animás podés elegir un total look naranja, o sumarlo en pequeñas dosis a tu outfit. Esta temporada los accesorios y complementos en tonos naranjas son tendencia, por lo que podés elegir sandalias naranjas para destacar un look en total black y así conseguir un look sofisticado y a la moda. Aportá color en los accesorios. Imagen @chechetashoes

Es un color que combina muy bien tanto con blanco y negro como con violeta, rosa o verde fluor. Podés hacer combinaciones más osadas, como con violeta, o apostar al clásico blanco y negro. Imagen @thacianamesquita. Imagen @geraldinemeyer Imagen @oliviapalermo Imagen @muymona

Metalizados... ¡Sí, por favor!

Después de un invierno más sobrio, los tonos metalizados se reinventan en infinidad de prendas, desde pantalones y faldas, hasta tops y camperas, pasando por los accesorios. Tanto al dorado como al plateado los podemos encontrar en infinidad de opciones.

Son tonos para destacar, que aportan glam a nuestros outfits. El dorado es un color opulento, que sin importar la simpleza de la prenda, la convierte en el centro de atención. Mientras que el plateado es un tono brillante y versátil, ideal para quienes sean de colorimetría fría.

Si buscás un look más urbano y descontracturado, combinalos con prendas de algodón en tonos neutros (como blanco, gris o negro). Animate a usar dorado y plateado también durante el día. Imagen Charlize Theron Imagen @cristinacerquieras Imagen Blake Lively. Imagen Aimee Song.

Para la noche las opciones son infinitas, pero buscá siempre equilibrar el brillo propio de estos colores con una prenda en tonos menos llamativos.

Verde Lima, el color que te va a atrapar esta temporada

Como ya te conté en la nota “No podrás escapar del verde lima, te contamos cómo combinarlo”, el color verde lima es uno de los favoritos de la temporada.

Además de combinar de manera exquisita con otros colores en tendencia como el lila, el fucsia, naranja y azul, combina a la perfección con tonos más neutros como el blanco, negro y beige. Esa versatilidad permite armar diferentes outfits para los distintos estilos de cada una de nosotras, pudiendo estar a la moda y ser fieles a nuestro estilo personal. Imagen @alexandrapereira Imagen @galagonzalez Imagen @olivapalermo

Siempre recordá que al momento de pensar un look lo más importante es que te sientas cómoda en él, que te represente y que sea fiel a tu estilo. Animate a armar tus propias combinaciones, a probar y divertirte con la moda, logrando que tus looks te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen y personal shopper