Los secretos de belleza de Sienna Miller para lucir una piel radiante

Sienna Miller (40) luce un rostro inmaculado con cuatro décadas cumplidas ¿Cómo lo hace? ¡Te contamos sus secretos de belleza la mano de su maquilladora y experta en cuidado de la piel, la británica Wendy Rowe.

Sienna Miller: cuidados con productos de alta concentración y maquillaje despojado

La asesora artística de Burberry y asesora personal en materia de belleza de la actriz que también es diseñadora de modas, Wendy Rowe, le presta especial atención al cuidado de la piel.

Trabajada con peelings en temporada fría, shocks de hidratación con activos en gabinete de belleza y otros tratamientos no invasivos para afinar el rostro, mantenerlo hidratado y trabajar en la calidad de los poros y arrugas de expresión; sin dudas, la cara de Sienna Miller recibe cuidados mensuales específicos según la indicación de la experta.

Por otro lado, la especialista es fan de la idea de no maquillarla en exceso. Si bien marca sus ojos y trabaja difuminando con sombras chocolate o gris grafito, jamás sobrecarga con productos pesados que puedan obstruir los poros o resecar por demasiado tiempo.

En cuanto a los lipstick, elige solamente los que tienen tratamientos además de pigmentos: aceites emolientes, nutritivos o ácido hialurónico son sus favoritos para lograr un aspecto natural y un maquillaje imperceptible.

Aunque su cuenta en redes sociales no es muy activa, su club de fans destaca siempre fotos en primer plano casi sin maquillaje ¡Su piel luce impecable! Fuente. Instagram. @siennamiller1

Su mayor secreto de belleza: una base ligera

Detrás de este concepto de no maquillarse en exceso está el mayor secreto de belleza de Sienna Miller: una base ligera.

No recurre a ninguna otra que no esa la de la marca de la cual Wendy es embajadora (Burberry): livianas, fáciles de trabajar y esparcir por el rostro sin dejar cúmulos ni marcar arruguitas. Además las difumina con los sticks de Gucci Westman, con el que modela los looks de la estrella dejando una sensación agradable sin tironear ni apretar la piel que, de lo contrario, puede irritarse o dañarse.

Cómo su maquillista prepara la piel de Sienna Miller previo al make up

Wendy prepara la piel de la celebridad neoyorquina en 15 minutos antes de acudir al maquillaje: limpia con agua micelar, exfolia y hace unos pases mágicos de drenaje linfático junto con una mascarilla hidratante que deja actuar antes de proceder con el corrector y la base ligera.

De hecho, es otro de los secretos de belleza para que este concepto de make up imperceptible pueda verse tan fresco y natural. ¡Una piel sana, cuidada e hidratada!

Y por supuesto: no sobrecargar para que el resultado no sea ni se vea “pesado“.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.