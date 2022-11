Las ideas más cancheras para vestir de blanco y celeste durante el Mundial de Qatar 2022

Cada cuatro años, la copa del mundo convoca a todos a disfrutar de un mega evento deportivo que cruza a todos los países. El Mundial de Qatar 2022 tiene características originales y por ser un país tan distante y diferente al nuestro, es una invitación a hacer foco en la cultura, la política y la moda, área de la que hablaremos en esta nota.

La Selección argentina llegó a Qatar con la ilusión de traer la copa. Y a miles de kilómetros de distancia, los argentinos comparten ese mismo sentimiento y se esperanzan con una victoria. Algunas decorarán sus casas, otras se maquillarán con los colores de la bandera y las últimas preferirán llevarlos en sus atuendos. Te enseñamos algunas opciones en blanco y celeste para que animes a la Selección luciendo divina.

Jeans y camiseta

Jeans y camiseta blanca, la mejor manera de apoyar a Argentina. Foto: Wiore.

No existe nada más fácil que ponerse jeans con una camiseta o top blanco para salir a la calle. Además de ser puros básicos, comparten los colores de la bandera argentina. Mira qué bien luce el estilismo de esta fashionista con jeans rectos y una camiseta blanca básica, zuecos blancos en punta y bolso azul con toques en negro. Lleva los jeans que te sean más cómodos, pero trata de que sean en color azul claro para que luzca más similar a la albiceleste.

Traje

¡Consigue un traje celeste para alentar a la Selección! Foto: GoShoppi.

Hay mujeres que no se sacan el traje por nada del mundo y no lo harán para el Mundial de Qatar 2022. Para poder combinar sus trajes con la Selección, pueden apostar por un conjunto en celeste y algunas piezas en blanco. En este look, podemos ver que la influencer usó un traje de pantalones anchos y blazer junto con un top blanco, zapatillas blancas, gafas de sol y bolso negro con dibujos de flores. Si trabajas en una oficina, éste será tu atuendo perfecto.

Pantalones sastre y camisa

Una clásica camisa celeste y pantalones blancos se convertirán en tu must-have para el Mundial. Foto: Telva.

Otra idea canchera para usar durante el Mundial de Qatar 2022 es vestir con pantalones sastre y camisa. Un look elegante, atemporal y chic que comparte los colores de nuestra bandera. Este atuendo de pantalones sastre blancos, camisa celeste, chanclas blancas y bolso negro es un must-have para estas fechas y para toda tu vida.

Estas son posibles opciones para que vistas durante los partidos de Argentina o en todo el Mundial de Qatar 2022. Lo importante es que el celeste y el blanco estén en tus looks luciendo de manera natural y fluida. ¡Vamos Argentina!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!